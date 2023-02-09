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Китайский аэростат, сбитый в США, имел оборудование для разведки и сбора данных

9 февраля, 2023 четверг
23:18
Мир

Китайский аэростат, сбитый американскими военными у побережья Южной Каролины, оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки и был частью разведывательной программы КНР, охватывающей более 40 стран на пяти континентах.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Американские самолеты при наблюдении за аэростатом заметили, что тот был оборудован антеннами, которые, вероятно, могли принимать сигналы связи и определять расположение передаваемых их объектов. На воздушном шаре также были установлены солнечные батареи для обеспечения работы этой техники.

При этом США точно не знают, какие данные собирал китайский аэростат и за какими объектами следил, заявили американские чиновники. Они заверили, что Вашингтон принял меры для защиты своих ядерных объектов и переговоров между ведомствами.

Власти США уверены, что компания-производитель аэростата связана с вооруженными силами Китая. Ее название в Госдепе не уточнили. В ведомстве отметили, что на сайте этой компании опубликованы рекламные видео, как подобные аэростаты с таким же оборудованием раньше пролетали над США и другими странами.

Вашингтон рассмотрит возможность принятия мер против компаний, связанных с армией Китая и причастных к вторжению аэростата в воздушное пространство США, заявили в Госдепе. Кроме того, власти США намерены рассмотреть возможность принятия "мер по разоблачению и борьбе с масштабной слежкой со стороны КНР, которая представляет угрозу нацбезопасности США", их союзникам и партнерам.

  • 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
  • В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
  • Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
  • Чиновники в разведке США заявили , что Китай использовал "шар-шпион" в рамках обширной программы наблюдения за военными объектами в нескольких странах.

Китай
США
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