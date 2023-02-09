Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Американские самолеты при наблюдении за аэростатом заметили, что тот был оборудован антеннами, которые, вероятно, могли принимать сигналы связи и определять расположение передаваемых их объектов. На воздушном шаре также были установлены солнечные батареи для обеспечения работы этой техники.

При этом США точно не знают, какие данные собирал китайский аэростат и за какими объектами следил, заявили американские чиновники. Они заверили, что Вашингтон принял меры для защиты своих ядерных объектов и переговоров между ведомствами.

Власти США уверены, что компания-производитель аэростата связана с вооруженными силами Китая. Ее название в Госдепе не уточнили. В ведомстве отметили, что на сайте этой компании опубликованы рекламные видео, как подобные аэростаты с таким же оборудованием раньше пролетали над США и другими странами.

Вашингтон рассмотрит возможность принятия мер против компаний, связанных с армией Китая и причастных к вторжению аэростата в воздушное пространство США, заявили в Госдепе. Кроме того, власти США намерены рассмотреть возможность принятия "мер по разоблачению и борьбе с масштабной слежкой со стороны КНР, которая представляет угрозу нацбезопасности США", их союзникам и партнерам.