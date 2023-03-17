Об этом в эфире Еспресо заявил младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки 92 бригады ВСУ Олесь Маляревич.

"Первые дроны-камикадзе Shahed-136 были применены именно на нашем направлении возле Купянска. Новых китайских дронов мы не встречали. Дроны Mavic, такие же, как у нас, китайские, используют. Они одинаковые. Других китайских дронов не было. Есть российского производства из китайских запчастей. Есть такой дрон, называется "Куб". Мы его приземлили, разобрали и отправили на изучение. Это дрон-камикадзе. Китайских дронов еще не встречал", - рассказал он.

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