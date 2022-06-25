Китайские войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности из-за самолета США в Тайванском проливе, - Reuters
Китайские военные заявили, что пролет американского самолета через Тайваньский пролив намеренно нарушил региональную ситуацию и "поставил под угрозу мир и стабильность"
Об этом пишут в Reuters .
Представитель Восточного театрального командования Народно-освободительной армии полковник Ши I заявил в своем заявлении, что военные организовали воздушные и наземные силы для наблюдения за операцией американской авиации, которая состоялась в пятницу.
Он добавил, что они решительно выступили против действий Соединенных Штатов и что их войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
ВМС США не сразу ответили на запрос о комментариях.
Ранее Китай заявлял, что имеет суверенитет и юрисдикцию над Тайваньским проливом, тогда как Соединенные Штаты и Тайвань утверждают, что пролив, отделяющий остров от Китая, является международным водным путем.
- 23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета. По информации минобороны Тайваня, китайские истребители двигались к юго-западной части острова. На Тайване отреагировали на военную активность китайских сил и направили силы воздушного патрулирования для реагирования и следили за самолетами. Также выпустили радиопредупреждение и развернули зенитно-ракетные комплексы в сторону китайских самолетов.
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