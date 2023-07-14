Об этом информирует CGTN .

Исследователи говорят, что болезнь Паркинсона – это дегенеративное состояние мозга, сопровождающееся тремором, замедлением движений и расстройствами сна. Так, по их словам, ранняя диагностика болезни и меры по замедлению ее развития или предотвращения были главными научными проблемами в исследовании нейродегенеративных заболеваний.

"Болезнь Паркинсона характеризуется накоплением агрегатов α-синуклеина в тельцах Леви", - сказал профессор Чжан Чженато из больницы Жэньминь университета Ухань.

Однако, по его словам, в клинике не хватает маркеров для телец Леви. Поэтому диагностирование болезни Паркинсона в основном зависит от клинических симптомов без объективных биомаркеров.

Так исследовательская группа китайских ученых разработала низкомолекулярное соединение с высокой селективностью по отношению к тельцам Леви. Она может обеспечить объективную основу для ранней диагностики болезни Паркинсона и имеет большое научное и клиническое значение.