Китайские ученые разработали биомаркер для диагностики болезни Паркинсона на ранних стадиях
Китайские исследователи разработали визуализационный биомаркер, который поможет диагностировать болезнь Паркинсона на ранних стадиях
Об этом информирует CGTN .
Исследователи говорят, что болезнь Паркинсона – это дегенеративное состояние мозга, сопровождающееся тремором, замедлением движений и расстройствами сна. Так, по их словам, ранняя диагностика болезни и меры по замедлению ее развития или предотвращения были главными научными проблемами в исследовании нейродегенеративных заболеваний.
"Болезнь Паркинсона характеризуется накоплением агрегатов α-синуклеина в тельцах Леви", - сказал профессор Чжан Чженато из больницы Жэньминь университета Ухань.
Однако, по его словам, в клинике не хватает маркеров для телец Леви. Поэтому диагностирование болезни Паркинсона в основном зависит от клинических симптомов без объективных биомаркеров.
Так исследовательская группа китайских ученых разработала низкомолекулярное соединение с высокой селективностью по отношению к тельцам Леви. Она может обеспечить объективную основу для ранней диагностики болезни Паркинсона и имеет большое научное и клиническое значение.
- 7 июля стало известно, что исследователи обнаружили пару генетических делеций, связанных с шизофренией, которые, вероятно, происходят в ранний период формирования плода.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное