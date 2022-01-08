Китайские ученые обнаружили воду в образцах грунта с Луны

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Воду обнаружили в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией "Чанье-5" в 2020 году.

Журнал Science Advances опубликовал анализ результатов, основанных на данных в спектрах отображения от 0,48 до 3,2 микрометра, полученных аппаратом "Чанье-5".

"По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных частиц воды, которая в большинстве своем появилась в нем благодаря солнечному ветру", - говорится в исследовательской статье.

В материале отмечается, что грунт был собран в северной части области Океан Бурь.

Китайский зонд "Чанье-5" был запущен с космодрома "Вэньчань", расположенного на острове Хайнань, с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" 23 ноября 2020 года. 1 декабря 2020 года зонд опустился в Океане Бурь, а затем вернулся на Землю 16 декабря того же года, доставив на Землю 1731 грамм лунного грунта.