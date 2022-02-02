Китайские ученые обнаружили окаменелости цветов возрастом 100 млн лет

Об этом пишет Синьхуа.



Китайские ученые отмечают, что находка является основой для изучения взаимосвязи между эволюцией цветов в Юго-Восточной Азии и движением тектонических плит.



Открытие доказывает, что некоторые найденные в Южной Африке цветы не изменились со времен динозавров.



По информации ученых, окаменелости были почти такими же, как современный вид Филика, принадлежащий кустарниковой растительности Финбос.



Ученые исследовали 21 фрагмент янтаря, который был найден в Мьянме и насчитывает около 100 млн лет. Выяснилось, что растения хорошо адаптируются к лесным пожарам.

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