Китайские смартфоны начали занимать 70% на рынке РФ, - Reuters
Продажи китайских смартфонов в России в первом квартале 2023 года превысили 70% российского рынка по сравнению с примерно 50% в прошлом году
Об этом со ссылкой на данные российских продавцов электроники сообщает Reuters.
Резкий рост популярности в России китайских смартфонов произошел после того, как Samsung и Apple сократили продажи в РФ из-за ее вторжения в Украину, и теперь китайские производители Xiaomi и Realme занимают две первые позиции на рынке, а Apple и Samsung опустились на третье и четвертое места соответственно. к первому и третьему в 2022 году.
Отмечается, что РФ становится все более зависимой от Китая, резко повысив использование юаня в международной торговле, критически нарастив поставки энергоресурсов в КНР и стремительно увеличивая продажи китайской продукции из-за выхода из России западных компаний и брендов.
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Также по данным российских ритейлеров, спрос на бренды смартфонов из Китая в количественном выражении вырос на 42% по сравнению с прошлым годом, а их общая доля на рынке превысила 70%.
Россия пытается отказаться от западных технологий и запретить чиновникам пользоваться западными устройствами, в частности iPhone, полагая, что они уязвимы для западных спецслужб и могут быть вовлечены в шпионство за россиянами.
При этом Кремль фактически узаконил контрабанду западных товаров, разрешив российским компаниям поставлять некоторые продукты, в том числе смартфоны, без разрешения владельца лицензии в рамках так называемого "параллельного импорта".
- 16 апреля министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл в Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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