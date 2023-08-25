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Китайские покупатели запасаются солью после выброса очищенной воды из Фукусимы

25 августа, 2023 пятница
07:18
Мир

В некоторых частях Китая закончилась соль, поскольку выброс Японией очищенной радиоактивной воды из разрушенной атомной электростанции Фукусима в Тихий океан побудил китайских потребителей запасаться ею.

Об этом сообщило издание Kyodo.

В публикации добавляется, что покупатели озабочены тем, что выброс в океан может запачкать морскую воду и повлиять на производство соли. Муниципальные власти Пекина призвали граждан воздержаться от панических покупок.

Вскоре после разрушительного землетрясения и цунами, повлекших за собой ядерный кризис на АЭС Фукусима в марте 2011 года, китайские потребители начали запасаться солью, опасаясь, что авария может поставить под угрозу безопасность морской соли.

Отмечается также, что китайские потребители поверили слухам, что йодированная соль может помочь защититься от ядерной радиации.

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции Фукусима в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

Общество
Китай
Япония
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