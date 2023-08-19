Об этом соучредительница благотворительного фонда Dignitas Люба Шипович рассказала в программе "Война и волонтеры" журналистки "Эспрессо".

"Ограничения, которые Китай введет в сентябре, точно повлияют на рынок малых дешевых FPV-дронов, – говорит Люба Шипович. – Мы уже знаем, что будут введены экспортные ограничения на камеры тепловизионные, камеры на модули связи. Пока что не очень понятно, как эти ограничения будут применять: будут ли это проверять, или просто будут указания компаниям не продавать в Украину. Если будет просто запрет продажи в Украину, то мы уже много товаров научились завозить через третьи страны. Конечно, дроны тогда немного подорожают, увеличится время на них доставку".

Люба Шипович убеждена: Украине нужно отходить от зависимости от Китая, чтобы иметь хотя бы некую предсказуемость.

"Китай не является предполагаемым партнером или союзником в этой войне. Они сейчас продают и врагу, и нам, – отмечает Люба Шипович. – Заводы производят комплектующие и для российских, и для украинских беспилотников. Очень часто это соревнование бизнеса: кто больше заплатит, тот и забирает, кто больше заказа сделал, тот и получит первым, но эти ограничения намекают, что могут быть и политические влияния, то есть, что Россия могла просто попросить не продавать Украине, поэтому пока мы не знаем, как будут работать ограничения. Но такие шаги показывают нам, что не стоит сильно рассчитывать на Китай и строить какие-либо расчеты, основываясь только на китайских комплектующих".

Люба Шипович отметила, что Китай не уникален в мире своими разработками. Похожие комплектующие производят в других странах, но там они дороже.

"Есть в Южной Корее, в Гонконге, в Норвегии, то есть можно со всего мира собирать, но стоимость таких комплектующих значительно и значительно выше. Поэтому любые ограничения со стороны Китая будут удорожать и, соответственно, уменьшать количество производимых дронов. Потому что наш финансовый ресурс ограничен, в то время, когда в России он чуть ли не безграничен благодаря нефтяным и газовым деньгам.Россия может вкладывать миллиарды долларов в производство.Мы знаем уже о запущенном заводе по производству "шахедов" в Татарстане, огромном количестве сборников FPV-дронов у разных городах РФ. А мы, к сожалению, очень сильно ограничены в финансах, поэтому чем дороже будет обходиться изготовление дронов, тем меньше у нас их будет", – подытожила Люба Шипович.