Китайские нефтеперерабатывающие госкомпании, несмотря на большие скидки, избегают новых контрактов с Россией, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

По информации источников агентства, компании придерживаются рекомендаций китайских властей и осторожно подходят к новым соглашениям с Россией из-за западных санкций.

Компания Sinopec, CNOOC, PetroChina и Sinochem не участвовали в торгах на майские нефтяные контракты. Госкомпании не хотят, чтобы они были заподозрены в поддержке России в случае приобретения дополнительных объемов нефти.

"Госкомпании проявляют осторожность, поскольку их действия могут быть расценены как действия правительства Китая, и ни одно из них не хочет, чтобы ее выделяли как покупателя российской нефти", - отметил один из источников Reuters.

В то же время госкомпании из Китая будут придерживаться выполнения действующих долгосрочных контрактов на переработку российской нефти.

Ожидается, что сокращение импорта нефти из РФ побуждает Китай искать альтернативные источники. Это может усугубить глобальные проблемы с поставками, из-за которых цены на нефть марки Brent в начале марта достигли 14-летнего максимума – $140 за баррель.

Китай является крупнейшим импортером нефти из РФ и покупает 1,6 млн баррелей в день.

31 марта США решили высвободить 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы противодействовать последствиям российского вторжения в Украину.

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