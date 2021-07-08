Китайские кредиты очень опасны для Украины: это удобно для политиков, но будет иметь катастрофические последствия для государства, - Фурса

Об этом Фурса сказал в программе "Комментарий с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Очевидно, мы сыграем с китайцами. С одной стороны наш главный партнер - это Америка, а торговый и партнер ценностей - Европейский Союз. Но американцы и европейцы очень скучны. Они постоянно требуют изменений и реформ. Тот же МВФ кредитует только при условии, что Украина выполнит "домашнее задание". А с другой стороны - очень привлекательный китайский кредит. Китай никогда никому не ставит условий относительно реформ, им это неинтересно. Но эти китайские кредиты, на самом деле, очень опасная история ", - сказал Фурса.



Инвестиционный банкир объяснил, что когда Китай дает кредит на инфраструктурные проекты - строительство моста, то этот мост будет строить китайская компания, которая привезет китайских рабочих. Соответственно, Китай будет выставлять счет государству. В результате значительно возрастает долговая нагрузка, ведь китайцы не выставляют условий и дефицит бюджета у страны-заемщика активно растет.



"Сейчас Черногория построила какую-то дорогу с мостом. Им это стоило $800 млн. Население Черногории около 600 тыс. человек - это две Троещины. В пределах Украины это было бы соразмерно с кредитом на $40 млрд. То есть вернуть это невозможно. И далее китайцы начинают у вас "отжимать" порты, определенный процент экспортной выручки и т. д. То есть, вы попадаете в зависимость ", - отметил Фурса.



Инвестиционный банкир добавил, что кредитование Китаем начинается как очень удобная история для политиков: никаких условий, ни борьбы с коррупцией. Но потом заканчивается проблемами для государства.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине стоит перенимать опыт Компартии Китая в управлении государством.