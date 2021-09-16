Китайские космонавты возвращаются на Землю после 90 дней на орбите

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.



Все космонавты жили и работали в "Тяньгун" в течение 90 дней.

Ожидается, что корабль приземлится на площадке Dongfeng на севере Китая.



Для завершения строительства станции нужно 11 запусков и чуть больше года.

Двое китайских астронавтов совершили выход в открытый космос со станции "Тяньгун", которая разворачивается на орбите.