Китайские космонавты возвращаются на Землю после 90 дней на орбите
Китайский космический корабль "Шэньчжоу-12", на борту которого были китайские тайкунавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, отделился от модуля космической станции "Тяньгун"
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.
Все космонавты жили и работали в "Тяньгун" в течение 90 дней.
Ожидается, что корабль приземлится на площадке Dongfeng на севере Китая.
Для завершения строительства станции нужно 11 запусков и чуть больше года.
- Двое китайских астронавтов совершили выход в открытый космос со станции "Тяньгун", которая разворачивается на орбите.
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