Китайские космонавты совершили второй за год выход в открытый космос
В воскресенье, 26 декабря, двое членов экипажа китайской орбитальной станции "Тянгун" совершили выход в открытый космос
Об этом сообщает Синьхуа.
Выход в космос совершили Чжай Чжиган и Э Гуанфу. Им ассистировала Ван Япин, являющаяся третьим челном экипажа орбитальной станции.
Это уже второй выход в космос астронавтов, прибывших на станцию на корабле "Шэньчжоу-13" 16 октября. Первый был осуществлен 7 ноября астронавтами Чжай Чжиганом и Ван Япин, ставшей первой в истории китайской космонавтики женщиной, вышедшей в открытый космос.
- Напомним, 4 июля два китайских астронавта совершили выход в открытый космос со станции "Тяньгун", которая разворачивается на орбите.
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