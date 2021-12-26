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Китайские космонавты совершили второй за год выход в открытый космос

26 декабря, 2021 воскресенье
18:00
Наука

В воскресенье, 26 декабря, двое членов экипажа китайской орбитальной станции "Тянгун" совершили выход в открытый космос

Об этом сообщает Синьхуа.

Выход в космос совершили Чжай Чжиган и Э Гуанфу. Им ассистировала Ван Япин, являющаяся третьим челном экипажа орбитальной станции.

Это уже второй выход в космос астронавтов, прибывших на станцию на корабле "Шэньчжоу-13" 16 октября. Первый был осуществлен 7 ноября астронавтами Чжай Чжиганом и Ван Япин, ставшей первой в истории китайской космонавтики женщиной, вышедшей в открытый космос.

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