Китайские компании начали оплачивать за уголь и нефть из России юанями, – Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

Несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте. Данная партия российских энергоресурсов прибудет в КНР уже в этом месяце. Продавцы российской нефти также предложили покупателям из КНР платить в юанях. Сырье, приобретенное за местную валюту, поступит в КНР в мае.

"Решение о переходе на юань в торговле энергоресурсами было принято из-за экономических санкций. Они усложняют международные денежные переводы с Россией после отключения некоторых банков страны от системы SWIFT", – добавляют в издании.

Известно, что в прошлом году Россия стала вторым по величине поставщиком угля для Китая.

Некоторые китайские государственные нефтеперерабатывающие компании придерживаются рекомендаций и осторожно подходят к новым соглашениям с Россией из-за западных санкций. Они отказываются от новых контрактов с РФ, несмотря на предложенные большие скидки.