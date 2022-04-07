Китайские компании начали оплачивать за уголь и нефть из России юанями, – Bloomberg
В Китае первые компании заплатили России за уголь и нефть в юанях
Об этом пишет Bloomberg.
Несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте. Данная партия российских энергоресурсов прибудет в КНР уже в этом месяце. Продавцы российской нефти также предложили покупателям из КНР платить в юанях. Сырье, приобретенное за местную валюту, поступит в КНР в мае.
"Решение о переходе на юань в торговле энергоресурсами было принято из-за экономических санкций. Они усложняют международные денежные переводы с Россией после отключения некоторых банков страны от системы SWIFT", – добавляют в издании.
- Некоторые китайские государственные нефтеперерабатывающие компании придерживаются рекомендаций и осторожно подходят к новым соглашениям с Россией из-за западных санкций. Они отказываются от новых контрактов с РФ, несмотря на предложенные большие скидки.
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