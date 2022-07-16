Китайские фирмы продают РФ товары, необходимые ей для продолжения войны в Украине, - Wall Street Journal

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Данные китайской таможни указывают на то, что за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из КНР в Россию выросли более чем вдвое - до примерно $50 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно возрос экспорт печатных плат, а экспорт оксида алюминия в 400 раз превысил показатели в прошлом году.

Известно, что оксид алюминия является важным элементом в производстве оружия и аэрокосмической промышленности.

Ранее Китай заявлял, что не продает оружие России и общий экспорт в Россию существенно упал в этом году. Официальный Пекин заявляет о нейтральности по отношению к русской войне.

"Мы видели заявления КНР о нейтралитете Китая, но его поведение, его риторика и действия указывают, что это что-то другое. Они все еще инвестируют в тесные отношения с Россией", - сказал спикер Госдепа Нед Прайс.

22 июня координатор по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби подчеркнул , что Китай продолжает сотрудничество с РФ, несмотря на войну в Украине. По словам Кирби, закупка российской нефти в больших объемах является еще одним примером растущего сотрудничества между Китаем и РФ.

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