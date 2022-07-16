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Китайские фирмы продают РФ товары, необходимые ей для продолжения войны в Украине, - Wall Street Journal

16 июля, 2022 суббота
13:43
Мир

С начала полномасштабного вторжения китайский экспорт в РФ значительно возрос. Китай, несмотря на свои заявления о нейтральности, продает России товары, необходимые ей для продолжения войны

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Данные китайской таможни указывают на то, что за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из КНР в Россию выросли более чем вдвое - до примерно $50 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно возрос экспорт печатных плат, а экспорт оксида алюминия в 400 раз превысил показатели в прошлом году.

Известно, что оксид алюминия является важным элементом в производстве оружия и аэрокосмической промышленности.

Ранее Китай заявлял, что не продает оружие России и общий экспорт в Россию существенно упал в этом году. Официальный Пекин заявляет о нейтральности по отношению к русской войне.

"Мы видели заявления КНР о нейтралитете Китая, но его поведение, его риторика и действия указывают, что это что-то другое. Они все еще инвестируют в тесные отношения с Россией", - сказал спикер Госдепа Нед Прайс.

  • 22 июня координатор по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби подчеркнул , что Китай продолжает сотрудничество с РФ, несмотря на войну в Украине. По словам Кирби, закупка российской нефти в больших объемах является еще одним примером растущего сотрудничества между Китаем и РФ.

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