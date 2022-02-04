Китайские фигуристы побили мировой рекорд россиян на Олимпиаде-2022
Китайские фигуристы Вензинг Суй и Конг Хан установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Китайские фигуристы Вэнжинг Суй и Конг Хан после короткой программы спортивных пар в командном турнире Олимпиады набрали 82,83 балла. Такой результат помог спортивной паре побить мировой рекорд, принадлежавший россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (82,36).
В короткой программе спортивных пар украинский дуэт Артем Даренский и София Голиченко заняли 9-е место с 53,65 баллами.
Читайте также: Олимпиада-2022: Полное расписание зимних Игр в ПекинеУкраина досрочно упустила шансы на выход в финал командного турнира по фигурному катанию. Иван Шмуратко не сумел выступить в соревнованиях среди мужчин из-за COVID-19.
В турнирной таблице командного турнира по фигурному катанию Украина – девятая и имеет 4 очка. На пятом месте идет Италия – 18 очков. Между нами разница в 14 баллов, которые не отыграть.
Открытие Олимпиады-2022 состоится сегодня. Начало в 13:55 по киевскому времени.
- 4 февраля украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место в танцах на льду в командном турнире Олимпиады-2022.
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