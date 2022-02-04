Китайские фигуристы побили мировой рекорд россиян на Олимпиаде-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Китайские фигуристы Вэнжинг Суй и Конг Хан после короткой программы спортивных пар в командном турнире Олимпиады набрали 82,83 балла. Такой результат помог спортивной паре побить мировой рекорд, принадлежавший россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (82,36).



В короткой программе спортивных пар украинский дуэт Артем Даренский и София Голиченко заняли 9-е место с 53,65 баллами.

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4 февраля украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место в танцах на льду в командном турнире Олимпиады-2022.

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Украина досрочно упустила шансы на выход в финал командного турнира по фигурному катанию. Иван Шмуратко не сумел выступить в соревнованиях среди мужчин из-за COVID-19.В турнирной таблице командного турнира по фигурному катанию Украина – девятая и имеет 4 очка. На пятом месте идет Италия – 18 очков. Между нами разница в 14 баллов, которые не отыграть.Открытие Олимпиады-2022 состоится сегодня. Начало в 13:55 по киевскому времени.