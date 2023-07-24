Об этом информирует Yonhap.

Отмечают, что Северная Корея планирует масштабные празднования, в том числе и военный парад, в честь 70-летия подписания соглашения о перемирии. В этой связи страна пригласила к себе представителей китайского правительства, которые станут первой иностранной делегацией, посетившей КНДР после начала пандемии в 2020 году.

Центральное информагентство Северной Кореи отметило, что китайскую делегацию пригласил Центральный комитет правящей Рабочей партии КНДР и правительства. Делегация прибудет во главе с членом Политбюро ЦК КП Китая Ли Хунчжуном.

Что известно о Корейской войне

Корейский полуостров до 1945 года принадлежал Японской империи. Однако после того, как США сбросили две ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, Япония капитулировала, Вторая мировая война кончилась, а Корейский полуостров разделили на две части. Тогда американские войска заняли южную часть, а советские – северную. Позже в 1945 году южная часть объявила о создании Республики Корея, а в 1948 году в северной части появилась Корейская Народно-Демократическая Республика.

Тогда лидером КНДР стал Ким Ир Сен. Он надеялся объединить Корею и построил армию, после чего в 1950 году начал Корейскую войну.

В июле 1953 года США и КНДР подписали перемирие, но формально война не закончилась. Северная Корея требует от США вывести войска из Южной Кореи и отменить санкции. США же в свою очередь требует от КНДР избавиться от ядерного оружия.