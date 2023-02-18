Китайские беспилотники помогают России воевать с Украиной, - The Wall Street Journal
Несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
Стало известно, что согласно таможенным документам некоторые из коммерческих дронов прибывают на линию фронта от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, в то время как другие перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты.
Издание отмечает, что непрерывное развертывание РФ китайских дронов на украинском поле боя показывает, как ее армия смогла привлечь критически важное оборудование из-за границы, несмотря на широкомасштабную кампанию санкций.
Так часть дронов DJI армия получила из ОАЭ оплатив поставку через находящийся под санкциями государственный банк "Сбербанк".
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Также отмечается, что Пентагон обеспокоен тем, что эти дроны не только подпитывают военные усилия России, но позволяют Китаю собирать важные разведывательные данные с поля боя, которые могут повысить готовность Пекина к войне.
Часть дронов и их деталей также доставлялась и из ЕС.
Добавляется в частности, что в сентябре власти Нидерландов арестовали Дмитрия Алексеевича Кудрявцева за якобы экспорт товаров в РФ с нарушением международного экспортного контроля. Федеральная прокуратура Нидерландов заявила, что господин Кудрявцев, владелец компании Woerd-Tech BV, поставлял беспилотники, используемые армией РФ.
Данные о торговле свидетельствуют, что Woerd-Tech отправила в Россию по меньшей мере экспортно-контролируемые товары на сумму не менее 270 тыс. долларов, в том числе детали для дронов DJI.
- 27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обезопасили Китай от поддержки РФ в войне против Украины.
- 28 января британский политолог Шерр сообщил, что Китай перекладывает ответственность за войну против Украины на НАТО и нуждается в сильной РФ, чтобы примирить США.
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