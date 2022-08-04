Китайские баллистические ракеты упали в территориальные воды Японии
Правительство Японии заявило, что пять баллистических ракет, запущенных китайскими военными во время учений у Тайваня, упали в исключительную экономическую зону Японии
Об этом сообщило японское агентство Kyodo News .
Как говорится в сообщении, 4 августа правительство Японии заявило, что 5 баллистических ракет, запущенных китайскими военными, которые проводят учения на территории Тайваня, упали в исключительную экономическую зону Японии.
Министр обороны Нобуо Киси назвал это первым случаем, когда принадлежащая китайским военным баллистическая ракета попала в территориальные воды Японии.
"Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей", – сказал Киси.
Также сообщается, что японское правительство подало дипломатический протест правительству Китая.
- Китай начал военные учения с боевой стрельбой: 6 зон проведения китайских учений окружают остров и находятся близко к ключевым портам Тайваня.
- 2 августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". После этого Китай заявил о военных учениях вокруг острова.
- 3 августа издание CNN сообщило, что Нэнси Пелоси заявила, что посетила Тайвань , чтобы дать понять, что США не откажутся от поддержки острова.
- В тот же день политолог Евгений Магда в эфире Еспресо рассказал, что Китай не пойдет на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами Америки из-за мощных экономических связей и конкуренции.
- Павел Климкин также выразил мнение, что Китай стремится захватить Тайвань в "стиле удава", то есть мирным путем.
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