Китайские автомобили заполняют российский рынок после выхода из него западных конкурентов, - Reuters
Автомобили китайского производства составили почти треть рынка РФ после того, как международные бренды вышли из него
Об этом сообщает Reuters.
В агентстве отметили, что рынок машин больше всего демонстрирует увеличение значения Китая для экономики России: на китайские бренды пришлась почти треть автомобильного сектора РФ.
Продажи пассажирских и легких коммерческих авто упали в России на 61% по сравнению с прошлым годом. Это разъясняется ограничением доступа РФ к определенным материалам и падением спроса.
"Здесь мало производства западных автомобильных брендов и мало импорта, поэтому рынок разделен между российским и китайским автопромом", – сказал российский автомобильный аналитик Владимир Беспалов в интервью Reuters.
Российский Автостат свидетельствует, что продажи китайских автомобилей Haval, Chery и Geely выросли до 16 138 единиц в ноябре, что вдвое больше статистики за январь 2022 года. А общая доля автопрома Китая в России достигла 31,3% с 9,6%.
Автомобили российского производства продают по более низким ценам – примерно до 1,5 млн рублей ($23 961), китайские занимают западную нишу цен выше 2,5 млн рублей.
Известно о случае, когда китайский автомобиль маскировали под российский: "Части двигателя от китайской компании JAC, чей дизайн, инженерия и платформа используются для возрождения "Москвича" советских времен, были отчетливо заметны при перезапуске бренда в прошлом месяце", - напомнили в Reuters.
"Москвич" заявил, что работает с иностранным партнером, но назвал его. JAC не ответил на запрос о комментариях.
- Напомним, экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор подчеркнул , что санкции Штатов, введенные против России, имеют реальное влияние на ее возможности ведения войны, однако в ответ на ракетный террор Кремля против мирных украинцев это давление должно увеличиться. признать страной-спонсором терроризма.
- Главы парламентов Украины, Литвы и Сената Польши подписали Резолюцию о поддержке Украины, а спикеры государств призвали мир сохранить и усилить санкции против РФ.
- Reuters также информировал 9 декабря, что США планируют ввести санкции против России и Китая из-за иранских дронов в войне в Украине и за незаконное рыболовство Пекина в Тихом океане.
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