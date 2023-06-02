Китайские авиакомпании начали обходить воздушное пространство России во время рейсов в США, - Reuters
Китайские авиакомпании обходят российское воздушное пространство во время новых рейсов в и из США
Об этом сообщает FlightAware и источники в авиаотрасли, пишет Reuters.
Ранее Россия запретила американским и иностранным авиакомпаниям пролетать через свое воздушное пространство в ответ на запрет Вашингтоном полетов российских самолетов над США после вторжения в Украину.
Согласно данным FlightAware, недавно одобренные Вашингтоном китайские рейсы не пролетают над Россией, тогда как ранее одобренные рейсы в США все еще используют российское воздушное пространство.
Отмечается, что ранее Китаю было разрешено не более восьми рейсов в обе стороны, а в мае их количество выросло до 12. Такое же количество рейсов разрешено для американских перевозчиков, обслуживающих Китай. Ранее было разрешено всего восемь рейсов китайских перевозчиков в неделю.
Однако представители министерства транспорта США отказались комментировать, было ли избегание российского воздушного пространства условием для осуществления этих новых рейсов. Кроме того, спикер посольства Китая в Вашингтоне также не ответил на вопрос, согласились ли китайские авиакомпании избегать российского воздушного пространства во время новых рейсов.
- Напомним, 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
- 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании "Азимут" совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways. Впоследствии разрешение было предоставлено еще одной авиакомпании из РФ – Red Wings.
- 20 мая стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways, которая начала осуществлять прямые рейсы в Москву. Авиакомпания, в свою очередь, объявила Зурабишвили персоной нон решетки на своих самолетах.
- 25 мая стало известно, что грузинская авиакомпания Georgian Airways, недавно возобновившая прямые полеты в Россию, запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу.
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