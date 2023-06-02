Об этом сообщает FlightAware и источники в авиаотрасли, пишет Reuters.

Ранее Россия запретила американским и иностранным авиакомпаниям пролетать через свое воздушное пространство в ответ на запрет Вашингтоном полетов российских самолетов над США после вторжения в Украину.

Согласно данным FlightAware, недавно одобренные Вашингтоном китайские рейсы не пролетают над Россией, тогда как ранее одобренные рейсы в США все еще используют российское воздушное пространство.

Отмечается, что ранее Китаю было разрешено не более восьми рейсов в обе стороны, а в мае их количество выросло до 12. Такое же количество рейсов разрешено для американских перевозчиков, обслуживающих Китай. Ранее было разрешено всего восемь рейсов китайских перевозчиков в неделю.

Однако представители министерства транспорта США отказались комментировать, было ли избегание российского воздушного пространства условием для осуществления этих новых рейсов. Кроме того, спикер посольства Китая в Вашингтоне также не ответил на вопрос, согласились ли китайские авиакомпании избегать российского воздушного пространства во время новых рейсов.