Китайские астронавты впервые с 2008 года вышли в открытый космос

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Астронавты совершили выход в открытый космос для проведения монтажных работ. Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из базового модуля "Тяньхэ" орбитальной станции "Тяньгун" и пробыли в космическом вакууме около семи часов.

Это был первый выход в открытый космос для китайских астронавтов с 2008 года.

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту состыковался на орбите со строящейся орбитальной станцией "Тяньгун" 17 июня.

В состав экипажа входят не Хайшэн, Тан Хунбо, уже побывавшие в космосе, а также Лю Бомин, для которого полет стал первым.

Для Китая это 19-й полет корабля с космонавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также первая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции.

Для завершения строительства станции нужно 11 запусков и чуть больше года. Планируется, что на орбиту будут выведены два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.

Новая станция в пять раз меньше Международной космической станции и будет принимать на постоянной основе только трех членов экипажа.