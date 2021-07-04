Китайские астронавты впервые с 2008 года вышли в открытый космос
Двое китайских астронавтов совершили выход в открытый космос со станции "Тяньгун", которая разворачивается на орбите
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Астронавты совершили выход в открытый космос для проведения монтажных работ. Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из базового модуля "Тяньхэ" орбитальной станции "Тяньгун" и пробыли в космическом вакууме около семи часов.
Это был первый выход в открытый космос для китайских астронавтов с 2008 года.
Китайский космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту состыковался на орбите со строящейся орбитальной станцией "Тяньгун" 17 июня.
В состав экипажа входят не Хайшэн, Тан Хунбо, уже побывавшие в космосе, а также Лю Бомин, для которого полет стал первым.
Для Китая это 19-й полет корабля с космонавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также первая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции.
Для завершения строительства станции нужно 11 запусков и чуть больше года. Планируется, что на орбиту будут выведены два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.
Новая станция в пять раз меньше Международной космической станции и будет принимать на постоянной основе только трех членов экипажа.
- Напомним, 27 июня Китай обнародовал видео посадки марсохода "Чжужун" на поверхность Марса.
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