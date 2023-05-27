Китайская задача номер один – поссорить США и Европу, - Портников
Журналист Виталий Портников отметил, что Китай использует Россию и войну как инструмент ослабления Запада
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
"Что касается китайской позиции, то она абсолютно ясна. У Китая есть несколько задач. Первая задача, которая и есть номер один, – поссорить Европу и Соединенные Штаты. Китай говорил не только, что война должна закончиться на статус-кво (положение вещей, сложившееся в настоящее время – ред.), а что нужно занимать собственную позицию, которая заключается в том, что США готовы продолжать эту войну до истощения сторон, но это будет проблема для Европы. Поэтому лучше войну остановить на текущих результатах, чтобы Украина признала факт территориальных реалий, о которых говорит Россия. И чтобы Россия признала, что она дальше не воюет с Украиной. То есть то, что мы говорили об условиях "мира". Я не вижу в этом ничего нелогичного. Я считаю, что китайцы вообще ради этого это и начинали", – сказал журналист.
Виталий Портников добавил, что в Китае ждут момент, когда станет ясно, что войска обеих сторон дальше не продвигаются. А количество жертв будет таким, что общества и в Украине, и в России не смогут согласиться с фактом постоянной гибели своих соотечественников.
"Эта война помогает усилению Китая. Во-первых, война подрывает российскую экономику, и Россия становится все более и более зависимой от Китая. Второе – эта война ослабляет западную экономику. Далее – эта война позволяет играть в будущем, как надеется Пекин, на противоречиях между Европой и Западом. А что будет с Украиной, я думаю, Китай мало волнует. Его волнует не столько экономическая составляющая, сколько политическая, то есть использование России как инструмента ослабления Запада и использования войны как части этого ослабления", - отметил Портников.
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