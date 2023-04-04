Китайская валюта впервые стала наиболее употребительной в РФ, сдвинув доллар, – Bloomberg
Через год после полномасштабного вторжения Москвы в Украину и ряда санкций китайский юань заменил доллар США как наиболее употребительную валюту в России
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные на основе ежедневных отчетов о сделках Московской биржи.
"Юань впервые превзошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а разница стала более выраженной в марте. До вторжения объем торгов юаня на российском рынке был незначительным", – пишет ведомство.
Широкие санкции, направленные против финансовой системы РФ, заставили власти и компании перевести внешнеторговые операции по доллару и евро на валюты стран, отказавшихся присоединиться к ограничениям.
Россия углубила связи с Китаем после того, как в феврале 2022 года война повлекла за собой разрыв отношений с Западом. В марте глава КНР Си Цзиньпин пообещал Кремлю расширить сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, цепочек снабжения, мегапроект, энергетики и высоких технологий."Чтобы Фонд национального благосостояния держал 60% своих активов в юанях. Банк России регулярно призывает компании и граждан переводить свои активы в рублевые или дружественные валюты во избежание риска их блокирования или замораживания", - говорится в отчете.
Несмотря на это, доллар по-прежнему оставался самой популярной валютой на российском рынке, лишь редко проигрывая юаню.
Глобальное размещение валютных резервов в юане составило около 2,7% от общей суммы к концу прошлого года по сравнению с пиковыми 2,9% в первом квартале, показали данные МВФ.
"Сейчас долларов на рынке стало меньше, поскольку доходы России снизились из-за падения цен на нефть и уменьшения экспорта. В то же время "импорт сырьевых товаров из России в Китай вырос на 29%, хотя экспорт из Китая стагнирует", - сказал стратег ITI London Искандер Луцко.
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