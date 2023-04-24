Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Китайская цензура переписывает историю возникновения COVID-19, - NYT

Китайская цензура переписывает историю возникновения COVID-19, - NYT

24 апреля, 2023 понедельник
10:53
Мир ковид

Китайское правительство продолжает порождать дезинформацию об истории возникновения COVID-19, препятствуя усилиям по определению происхождения вируса

Об этом сообщает расследование The New York Times.

Под давлением своего правительства китайские ученые скрыли данные, изъяли генетические последовательности из общедоступных баз данных и изменили важные детали в материалах, представленных в журналах. Редакторы западных журналов способствовали этим усилиям, соглашаясь на эти редактирования или отзывая статьи по неясным причинам, показал обзор The Times более дюжины отозванных статей.

Группы, включая Всемирную организацию здравоохранения, поверили запутанным данным и неточным срокам, отмечается в публикации.

Такая цензура недавно стала достоянием общественности, когда международная группа ученых обнаружила данные о генетических последовательностях, которые китайские исследователи собрали на рынке в Ухане в январе 2020 года, но скрывали от иностранных экспертов в течение трех лет – задержку, которую представители глобального здравоохранения назвали непростительной.

Читайте также: Вирус, повлекший за собой пандемию COVID-19, мог произойти от человека, - китайский ученый

Кроме того, как отмечает The New York Times, приписать цензуре какой-либо мотив невозможно. Пекин контролирует и формирует информацию как что-то понятное, особенно в моменты кризиса. Но часть цензуры изменила график ранних заражений, что является деликатной темой, поскольку правительство столкнулось с критикой за то, быстро ли оно отреагировало на вспышку.

Кроме того, нет никаких доказательств, что цензура призвана скрыть конкретный сценарий возникновения пандемии. Некоторые ученые считают, что COVID-19 передается от животных человеку естественным путем. Другие утверждают, что вирус мог распространиться из китайской лаборатории. Обе стороны отметили цензурированные данные в поддержку своих теорий. Но ученые пришли к согласию в одном: власти китайского правительства над наукой задушили поиск истины, говорится в публикации.

Даты, которые постоянно меняются

Издание отмечает, что на короткое время казалось, что коронавирус бросил вызов общеизвестному владению Китаем информации. В частности, 6 февраля 2020 года, когда предотвращение пандемии все еще казалось возможным, в китайском интернете появилось сообщение о смерти Ли Вэньляна, уханьского врача, который был наказан за предупреждение о вспышке, прежде чем сам заболел.

Приблизительно в то же время исследователи подтвердили, что вирус передавался от человека к человеку в течение нескольких недель и этот факт китайские официальные лица первоначально игнорировали.

Китайское правительство отреагировало усилением онлайн-цензуры и контроля над исследованиями. Первоначально цензура была разрозненной. Министерство науки и технологий посоветовало ученым уделять первоочередное внимание борьбе со вспышкой, а не публикации документов. Один европейский ученый вспомнил, как его китайские коллеги просили его подписать соглашение о неразглашении, обещая не делиться данными об исследованиях, которые уже были опубликованы.

Известно, что вскоре китайские исследователи обратились в журналы с просьбой отозвать свою работу. Журналы могут отозвать статьи по ряду уважительных причин, например из-за ошибочных данных. Но обзор более дюжины отозванных статей из Китая показывает тенденцию к пересмотру или закрытию исследований о ранних случаях, условиях для медицинских работников и о том, насколько широко распространился вирус, - темы, которые могут выставить правительство в плохом свете.

Тайна происхождения

Китайские ученые годами игнорировали просьбу обнародовать информацию о мазках, взятых с рынка в Ухане. Этот отказ помешал попыткам определить, как началась пандемия.

Доктор Голмс, биолог университета Сиднея, сказал, что еще два года назад он подчеркивал китайским исследователям важность этих образцов. Он даже отправил им последовательность генома енотовидной собаки, надеясь, что они сравнят его с образцами, имеющимися на рынке. Исследователи не обнародовали данные по этому году.

Отмечается также, что Всемирная организация здравоохранения, предусматривающая хранилище надежной информации о вирусе, лишь добавила путаницы относительно происхождения пандемии. После того как в большом отчете организации и Китая за март 2021 года были обнаружены ошибки, представитель агентства Тарик Ясаревич пообещал, что официальные лица исправят ошибки.

Читайте также: Глава ВОЗ призвал Китай поделиться информацией о происхождении COVID-19

Через два года их нет. Ошибочный отчет остается в сети, и в нем неточная хронология ранних известных случаев. Ясаревич передает вопрос об отчете ученым, которые его подготовили.

"Это глубокая и со всех сторон непростительная тайна, когда данные оказались ошибочными", - сказал Лоуренс Гостин, заведующий кафедрой Института национального и глобального права в области здравоохранения Джорджтаунского университета и советник ВОЗ.

  • Напомним, 26 февраля издание WSJ сообщило, что ключевые члены Конгресса США и высокопоставленные чиновники Белого дома получили тайный отчет , в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий.
  • Позже директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане. В Китае эту информацию опровергли.
  • 10 марта палата представителей Конгресса США проголосовала за рассекречивание информации о возможной связи между Уханьским институтом вирусологии и пандемией COVID-19. Ранее за такое же решение проголосовал Сенат США.
  • 20 марта президент США подписал закон, предусматривающий рассекречивание разведывательных данных о происхождении коронавируса.
Наука
Китай
Коронавирус
COVID-19
Читайте также:
Севастополь
24 апреля, 2023 понедельник
В Севастополе раздались взрывы, оккупационные власти говорят об атаке надводных беспилотников. В ВСУ прокомментировали
Колаборантка на Житомирщині
22 апреля, 2023 суббота
В Житомирской области прихожанка Московского патриархата испортила памятный знак погибшим на войне детям
слід від вибуху поблизу російської авіабази в Енгельсі
24 апреля, 2023 понедельник
Во Владимирской области РФ расследуют "хлопок": осталось три воронки
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.7
    Покупка 37.7
    Продажа 38.3
  • EUR
    Покупка 41.05
    Продажа 41.91
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
24 апреля
12:06
OPINION
Проект Мазурашу/Кузьминых не является личной инициативой
11:59
Синоптик Наталья Диденко объяснила причины полярного сияния в Украине и рассказала о погоде на 25 апреля
11:46
Половодье в Киеве идет на убыль, однако синоптики предупреждают о возможной второй волне паводка
11:38
Обновлено
80 европейских депутатов требуют объявить персоной нон грата посла Китая во Франции
11:36
МИД Китая удалило интервью посла во Франции, который подверг сомнению независимость государств - бывших республик СССР
11:35
ВАКС присудил 12 лет директору частного общества за хищение 43,5 млн грн Укрхимтрансаммиака
11:02
В ГУР заявили, что Китай не передавал России оружие, но сказали, планирует ли
10:58
Армия РФ обстреляла приграничья Сумщины и Черниговщины, зафиксировано по меньшей мере 23 прихода
10:41
Украина завоевала две медали в последний день ЧЕ-2023 по борьбе
10:39
Инфографика
Курс валют на 24 апреля: сколько просят за евро и доллар
10:37
Эксклюзив
Сегодня ночью украинские дроны атаковали бухту в Севастополе, - Згурец
10:30
В разведке ответили, может ли произойти бунт против Путина в случае фактического поражения России в войне
10:15
В Воздушных силах заявили, что средства ПВО не могут покрыть всю территорию Украины
10:12
Обновлено
В Севастополе раздались взрывы, оккупационные власти говорят об атаке надводных беспилотников. В ВСУ прокомментировали
10:11
Эксклюзив
Идут тяжелые бои в центре Бахмута, враг подступает с Аллеи роз, - соучредитель DeepState Погорелый
10:09
OPINION
Старость и деменция. Трамп лишит США ядерного оружия?
10:06
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 22-го тура
10:02
Цены на нефть продолжают падать
09:53
Эксклюзив
В районе Кременной позиции россиян расположены в 100 метрах от украинских, - офицер Нацгвардии Дорошенко
09:45
Россияне обстреляли не менее 20 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушения
09:34
РосСМИ заявили о падении украинского дрона с 17 кг взрывчатки в Подмосковье
09:17
В ГУР объяснили, почему россияне, несмотря на значительные потери, пытаются захватить Бахмут
09:15
Обновлено
Бахмут
Россияне за сутки убили двоих жителей Бахмута, в области еще двое ранены
09:10
РФ в течение суток выпустила по Херсонщине 412 снарядов, погибли люди
08:55
Эксклюзив
Враг пытается спровоцировать Силы обороны для разоблачения планов и мощностей, - Гуменюк
08:55
Освобождение Крыма раньше Донбасса не будет означать финал в войне, - Буданов
08:33
Южная Корея вернула Японию в "белый список" надежных торговых партнеров
08:31
Американцы развернут группу экспертов по реагированию на стихийные бедствия в Судане
08:21
У побережья Италии за сутки спасли 119 мигрантов
08:06
OPINION
После войны страна станет идеальной жертвой для популистов
08:04
Ночью враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии, а в Николаевской области ВСУ уничтожили БПЛА
07:50
Инфографика
ВСУ за сутки уничтожили 660 российских военных, 11 дронов и 8 танков
07:47
Украина призвала Кипр присоединиться к созданию специального трибунала для РФ
07:38
В ЕС призвали прекратить боевые действия в Судане
07:14
Зеленский объяснил, почему Украине важно не потерять Бахмут
07:10
Российское военное руководство планирует захватить Бахмут до начала украинского контрнаступления, - ISW
06:50
РФ активно применяет авиацию, выпуская крылатые авиабомбы на Луганщине, Донетчине, Запорожье и Херсонщине, - Генштаб
06:41
Twitter безвозмездно восстановил "синюю галочку" знаменитым аккаунтам
06:15
Штаты призвали Южную Корею не восполнять дефицит микросхем в Китае, - СМИ
05:44
Совбез ООН
Америка снизила уровень своего представительства в Совбезе ООН во время председательства РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV