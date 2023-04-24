Китайская цензура переписывает историю возникновения COVID-19, - NYT

Об этом сообщает расследование The New York Times.

Под давлением своего правительства китайские ученые скрыли данные, изъяли генетические последовательности из общедоступных баз данных и изменили важные детали в материалах, представленных в журналах. Редакторы западных журналов способствовали этим усилиям, соглашаясь на эти редактирования или отзывая статьи по неясным причинам, показал обзор The Times более дюжины отозванных статей.

Группы, включая Всемирную организацию здравоохранения, поверили запутанным данным и неточным срокам, отмечается в публикации.

Такая цензура недавно стала достоянием общественности, когда международная группа ученых обнаружила данные о генетических последовательностях, которые китайские исследователи собрали на рынке в Ухане в январе 2020 года, но скрывали от иностранных экспертов в течение трех лет – задержку, которую представители глобального здравоохранения назвали непростительной.

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Кроме того, как отмечает The New York Times, приписать цензуре какой-либо мотив невозможно. Пекин контролирует и формирует информацию как что-то понятное, особенно в моменты кризиса. Но часть цензуры изменила график ранних заражений, что является деликатной темой, поскольку правительство столкнулось с критикой за то, быстро ли оно отреагировало на вспышку.

Кроме того, нет никаких доказательств, что цензура призвана скрыть конкретный сценарий возникновения пандемии. Некоторые ученые считают, что COVID-19 передается от животных человеку естественным путем. Другие утверждают, что вирус мог распространиться из китайской лаборатории. Обе стороны отметили цензурированные данные в поддержку своих теорий. Но ученые пришли к согласию в одном: власти китайского правительства над наукой задушили поиск истины, говорится в публикации.

Даты, которые постоянно меняются

Издание отмечает, что на короткое время казалось, что коронавирус бросил вызов общеизвестному владению Китаем информации. В частности, 6 февраля 2020 года, когда предотвращение пандемии все еще казалось возможным, в китайском интернете появилось сообщение о смерти Ли Вэньляна, уханьского врача, который был наказан за предупреждение о вспышке, прежде чем сам заболел.

Приблизительно в то же время исследователи подтвердили, что вирус передавался от человека к человеку в течение нескольких недель и этот факт китайские официальные лица первоначально игнорировали.

Китайское правительство отреагировало усилением онлайн-цензуры и контроля над исследованиями. Первоначально цензура была разрозненной. Министерство науки и технологий посоветовало ученым уделять первоочередное внимание борьбе со вспышкой, а не публикации документов. Один европейский ученый вспомнил, как его китайские коллеги просили его подписать соглашение о неразглашении, обещая не делиться данными об исследованиях, которые уже были опубликованы.

Известно, что вскоре китайские исследователи обратились в журналы с просьбой отозвать свою работу. Журналы могут отозвать статьи по ряду уважительных причин, например из-за ошибочных данных. Но обзор более дюжины отозванных статей из Китая показывает тенденцию к пересмотру или закрытию исследований о ранних случаях, условиях для медицинских работников и о том, насколько широко распространился вирус, - темы, которые могут выставить правительство в плохом свете.

Тайна происхождения

Китайские ученые годами игнорировали просьбу обнародовать информацию о мазках, взятых с рынка в Ухане. Этот отказ помешал попыткам определить, как началась пандемия.

Доктор Голмс, биолог университета Сиднея, сказал, что еще два года назад он подчеркивал китайским исследователям важность этих образцов. Он даже отправил им последовательность генома енотовидной собаки, надеясь, что они сравнят его с образцами, имеющимися на рынке. Исследователи не обнародовали данные по этому году.

Отмечается также, что Всемирная организация здравоохранения, предусматривающая хранилище надежной информации о вирусе, лишь добавила путаницы относительно происхождения пандемии. После того как в большом отчете организации и Китая за март 2021 года были обнаружены ошибки, представитель агентства Тарик Ясаревич пообещал, что официальные лица исправят ошибки.

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Через два года их нет. Ошибочный отчет остается в сети, и в нем неточная хронология ранних известных случаев. Ясаревич передает вопрос об отчете ученым, которые его подготовили.

"Это глубокая и со всех сторон непростительная тайна, когда данные оказались ошибочными", - сказал Лоуренс Гостин, заведующий кафедрой Института национального и глобального права в области здравоохранения Джорджтаунского университета и советник ВОЗ.