Китайская стена для Зеленского
По-моему, это серьезный вызов — "мирный план" от КНР, который публично не обнародован
И вопрос не только в том, что в Пекине называют российско-украинскую войну "украинским кризисом".
Проблема в том, что у нас два года нет посла в Пекине.
И утверждение Владимира Зеленского в интервью итальянским медиа, что он "прямо и публично обращался к китайским руководителям", к сожалению, совсем не то. И одного разговора Дмитрия Кулебы с главой китайской дипломатии Ван И недостаточно. Это ведь не кино.
Ибо китайские лидеры (т.е. их предшественники) не для того мартены по огородам строили, чтобы приобретенный геополитический вес тратить без должного уважения.
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Россия, возможно, осознает свой статус младшего партнера Китая, но в любом случае с Пекином разговаривает, доносит собственное видение.
Россия, возможно, осознает свой статус младшего партнера Китая, но в любом случае с Пекином разговаривает, доносит собственное видение.
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А мы, что у нас по Китаю, кроме реверансов и фото Арахамии с книгой Си Цзиньпина в руках? То то же.
И США, как я предполагаю, неслучайно начали говорить о планах КНР оказать России военную помощь. По идее, сначала малыми дозами.
Нам нужно преодолевать эту "китайскую стену", и как можно скорее.
Об авторе. Евгений Магда, политолог
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