Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк, передает Sky News.

По словам чиновника, Spacety предоставляла аэроснимки наемникам российского ППК "Вагнер", участвующим в войне против Украины. Spacety, базирующаяся в Пекине и имеющая штаб-квартиру в Люксембурге, является космической компанией, специализирующейся на малых спутниках и спутниковых услугах. Компания Spacety была внесена в "черный список" США.

Ранее Spacety заявляла, что соблюдает международные санкции против России и не поддерживает никаких связей с этой страной после введения ограничений.