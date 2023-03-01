Китайская спутниковая компания предоставляла аэроснимки российским "вагнеровцам", - Sky News
Китайская спутниковая компания Spacety предоставляла аэрофотосъемки российским "вагнеровцам", участвующим в войне против Украины
Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк, передает Sky News.
По словам чиновника, Spacety предоставляла аэроснимки наемникам российского ППК "Вагнер", участвующим в войне против Украины. Spacety, базирующаяся в Пекине и имеющая штаб-квартиру в Люксембурге, является космической компанией, специализирующейся на малых спутниках и спутниковых услугах. Компания Spacety была внесена в "черный список" США.
Ранее Spacety заявляла, что соблюдает международные санкции против России и не поддерживает никаких связей с этой страной после введения ограничений.
- Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил , что Китай не рассматривает возможность поставки России летального оружия, и обвинил США и НАТО в распространении лжи относительно роли Пекина в войне РФ против Украины.
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