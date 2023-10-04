Китайская подлодка затонула в Желтом море: погибли 55 членов экипажа, - Daily Mail

Об этом информирует Daily Mail .

По данным источников издания, опирающегося на британскую разведку, подлодка ВМС Китая 093-417 потерпела аварию, в результате которой погибли 55 китайских моряков, в том числе капитан Сюэ Юн-Пен, 21 офицер, семеро курсантов, девять старшин и 17 матросов.

Согласно британскому отчету о миссии, который имеет секретный статус, авария произошла 21 августа в Желтом море, когда подлодка застряла в цепных и якорных препятствиях, которые Китай использовал для задержания подлодок США и их союзников.

"Мы понимаем, что смерть вызвана гипоксией в результате системного сбоя на подводной лодке. Подлодка врезалась в цепные и якорные препятствия, которые использовали ВМС Китая для захвата подводных лодок США и союзников. Это привело к системным сбоям, из-за чего экипажу требовалось 6 часов на ремонт и выход на поверхность. Бортовая кислородная система отравила экипаж из-за критической неисправности", - говорится в отчете.

Китайские власти отрицают этот инцидент и не просят международной помощи для своего поврежденного судна. Пекин называет это "чистой выдумкой", Тайвань также отвергает эту информацию.

Британский подводник дал такое объяснение: "Совершенно правдоподобно, что это произошло, и я сомневаюсь, что китайцы обратились бы за международной поддержкой, по понятным причинам. Если они попали в сетевую систему, а батареи подводной лодки были разряжены (что вероятно), то в конце концов концов очистители воздуха и системы очистки воздуха могли выйти из строя и вероятно не смогли поддерживать воздух. Что привело к асфиксии или отравлению".

Считается, что затопление произошло у побережья китайской провинции Шаньдун.

Китайским подводным лодкам типа 093 около 15 лет. Они имеют длину 351 фут и оснащены торпедами. Тип 093 – это одна из самых современных подлодок Китая, которая отличается низким уровнем шума.

Что предшествовало

Китай использовал "плавучий заградитель" в Южнокитайском море у Филиппин, чтобы заблокировать их рыбакам доступ к морю и работе. Заградитель был размещен после того, как Филиппины проверили эту область накануне и обнаружили там поврежденные кораллы и морскую экосистему. Они обвинили Китай в этом – но китайцы назвали это "смехотворным".

Накануне береговая охрана Филиппин обвинила Китай в обстреле из водометов их судов и блокировании их в спорном Южнокитайском море.

В августе министерство иностранных дел Китая обратилось к Филиппинам с призывом немедленно отбуксировать стоящий на мели военный корабль и вернуть его в неоккупированное положение.