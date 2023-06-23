Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что Барнаульский патронный завод в России получил от китайской государственной фирмы порох, которого достаточно для производства не менее 80 млн боеприпасов.

"Порох был доставлен китайской государственной компанией Poly Technologies, против которой Соединенные Штаты ранее наложили санкции за продажу ракетных технологий и оказание поддержки Ирану", - говорится в сообщении.

Газета отмечает, что эти данные "опять поднимают вопрос о роли Китая в поддержке России, ведущей захватническую войну в Украине".

Во время недавнего визита в Пекин госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай заверил Соединенные Штаты, что не оказывает России летальную помощь в войне с Украиной. По его словам, правительство США "пока не видело ничего, что противоречит этому".

"Но то, что нас беспокоит, – это частные компании в Китае, которые могут оказывать помощь", – сказал Блинкен.

"Некоторые эксперты заявили, что поставки Poly Technologies Барнаульскому патронному заводу с момента вторжения достигли общей суммы почти 2 миллиона долларов, согласно таможенным документам", - отмечает издание.

Согласно таможенным документам, эти грузы планировали использовать в патронах для российских автоматов Калашникова и снайперских винтовок.