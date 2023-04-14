Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные таможни.

Информация по таможне свидетельствует о торговле Китая с оккупированными Россией регионами Украины с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Согласно данным, китайская компания Quzhou Nova закупила не менее 3220 тонн медного сплава в слитках на сумму $7,4 млн у Дебальцевского завода металлургического машиностроения в период с 8 октября 2022 по 24 марта 2023 года.

Завод расположен в Донецкой области на востоке Украины, недалеко от границы с Луганской областью.

Официальный Пекин не вводил никаких ограничений по торговле с Россией, однако США ранее пригрозили внести в черный список компании по всему миру за нарушение своих санкций и предостерегли Пекин от поставок в РФ товаров, запрещенных правилами экспорта США.

Quzhou Nova сообщила агентству Reuters, что у нее нет импортных и экспортных операций, связанных с торговлей медными сплавами в слитках.

Когда агентство Reuters показало Quzhou Nova детали экспорта в таможенные данные, 23 марта компания заявила, что ей "трудно понять документ, поскольку этот документ не проштампован и не подписан", и предложила связаться с таможней по этому вопросу.

Анонимный источник на Дебальцевском заводе сообщил, что на территории предприятия находится цех цветной металлургии. Источник отказался комментировать вопрос о поставках медных сплавов в Китай, заявив, что информация является "коммерческой тайной".