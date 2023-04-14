Китайская компания импортировала медь из оккупированной РФ части Украины, - Reuters
Китайская компания приобрела слитки медных сплавов на сумму не менее $7,4 млн у предприятия, находящегося на оккупированной Россией части Украины
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные таможни.
Информация по таможне свидетельствует о торговле Китая с оккупированными Россией регионами Украины с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Согласно данным, китайская компания Quzhou Nova закупила не менее 3220 тонн медного сплава в слитках на сумму $7,4 млн у Дебальцевского завода металлургического машиностроения в период с 8 октября 2022 по 24 марта 2023 года.
Завод расположен в Донецкой области на востоке Украины, недалеко от границы с Луганской областью.
Официальный Пекин не вводил никаких ограничений по торговле с Россией, однако США ранее пригрозили внести в черный список компании по всему миру за нарушение своих санкций и предостерегли Пекин от поставок в РФ товаров, запрещенных правилами экспорта США.
Quzhou Nova сообщила агентству Reuters, что у нее нет импортных и экспортных операций, связанных с торговлей медными сплавами в слитках.
Когда агентство Reuters показало Quzhou Nova детали экспорта в таможенные данные, 23 марта компания заявила, что ей "трудно понять документ, поскольку этот документ не проштампован и не подписан", и предложила связаться с таможней по этому вопросу.
Анонимный источник на Дебальцевском заводе сообщил, что на территории предприятия находится цех цветной металлургии. Источник отказался комментировать вопрос о поставках медных сплавов в Китай, заявив, что информация является "коммерческой тайной".
- Слитные секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что КНР могла одобрить предоставление оружия России. Китай одобрил "оказание летальной помощи" России в ее войне в Украине в начале этого года и планировал замаскировать военную технику под гражданские вещи.
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