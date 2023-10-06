Китайская фирма продала ЧВК Вагнера спутники для разведки

Об этом сообщает France24 .

Российская группа наемников Вагнера в 2022 году подписала контракт с китайской фирмой на приобретение двух спутников и использование их изображений для разведывательной деятельности. Отмечается, что эта организация стремилась подтолкнуть Россию к вторжению в Украину.

В частности, спутниковые снимки также использовались для поддержки операций "Вагнера" в Африке и даже ее неудачного мятежа в июне, приведшего к фактическому распаду группы, после чего Пригожин и другие ключевые фигуры погибли в авиакатастрофе в августе.

Согласно контракту компания Beijing Yunze Technology Co Ltd продала два спутника наблюдения с высоким разрешением, принадлежащие китайскому космическому гиганту Chang Guang Satellite Technology (CGST), компании "Ника-Фрут", которая в то время являлась частью коммерческой империи Пригожина.

Стоимость спутников составила более 30 миллионов долларов.

По данным источника, Вагнер даже заказал снимки российской территории в конце мая 2023 года, захваченной силами Вагнера в конце июня во время непродолжительного мятежа.

Мятеж был подавлен в течение 24 часов и ознаменовал окончательный разрыв между президентом России Владимиром Путиным и Пригожиным. Однако в контракте нет ни одного упоминания о заказе изображений российской территории.

Грегори Фалко, исследователь аэрокосмической отрасли из Корнельского университета в США, сказал, что использование Вагнером китайских технологий свидетельствует об ограниченности России в этом секторе, несмотря на ее историческую репутацию крупного космического государства, уходящего корнями в СССР.

На просьбу прокомментировать контракт, представитель Министерства иностранных дел Китая ответил: "Я не знаю о ситуации, которую вы описываете", - добавив, что "Китай всегда взвешенно и ответственно относится к соответствующим вопросам экспорта и действует в строгом соответствии с китайской политикой, законами и своими международными обязательствами".

Как сообщает источник, удалось установить личность человека, подписавшего контракт с российской стороны, - это Иван Мечетин - 40-летний мужчина, являющийся генеральным директором компании "Ника-Фрут", дочерней компании группы "Конкорд", которую тогда возглавлял Пригожин.