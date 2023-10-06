Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Китайская фирма продала ЧВК Вагнера спутники для разведки

Китайская фирма продала ЧВК Вагнера спутники для разведки

6 октября, 2023 пятница
20:00
Война с Россией

Китайская фирма Beijing Yunze Technology Co Ltd продала два спутника наблюдения с высоким разрешением группе наемников Вагнера за более чем 30 миллионов долларов США

Об этом сообщает France24 .

Российская группа наемников Вагнера в 2022 году подписала контракт с китайской фирмой на приобретение двух спутников и использование их изображений для разведывательной деятельности. Отмечается, что эта организация стремилась подтолкнуть Россию к вторжению в Украину.

В частности, спутниковые снимки также использовались для поддержки операций "Вагнера" в Африке и даже ее неудачного мятежа в июне, приведшего к фактическому распаду группы, после чего Пригожин и другие ключевые фигуры погибли в авиакатастрофе в августе.

Согласно контракту компания Beijing Yunze Technology Co Ltd продала два спутника наблюдения с высоким разрешением, принадлежащие китайскому космическому гиганту Chang Guang Satellite Technology (CGST), компании "Ника-Фрут", которая в то время являлась частью коммерческой империи Пригожина.

Стоимость спутников составила более 30 миллионов долларов.

По данным источника, Вагнер даже заказал снимки российской территории в конце мая 2023 года, захваченной силами Вагнера в конце июня во время непродолжительного мятежа.

Мятеж был подавлен в течение 24 часов и ознаменовал окончательный разрыв между президентом России Владимиром Путиным и Пригожиным. Однако в контракте нет ни одного упоминания о заказе изображений российской территории.

Грегори Фалко, исследователь аэрокосмической отрасли из Корнельского университета в США, сказал, что использование Вагнером китайских технологий свидетельствует об ограниченности России в этом секторе, несмотря на ее историческую репутацию крупного космического государства, уходящего корнями в СССР.

На просьбу прокомментировать контракт, представитель Министерства иностранных дел Китая ответил: "Я не знаю о ситуации, которую вы описываете", - добавив, что "Китай всегда взвешенно и ответственно относится к соответствующим вопросам экспорта и действует в строгом соответствии с китайской политикой, законами и своими международными обязательствами".

Как сообщает источник, удалось установить личность человека, подписавшего контракт с российской стороны, - это Иван Мечетин - 40-летний мужчина, являющийся генеральным директором компании "Ника-Фрут", дочерней компании группы "Конкорд", которую тогда возглавлял Пригожин.

  • 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

  • Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

  • Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.

  • По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

Мир
Украина
Россия
Китай
Вагнергейт
Читайте также:
Олексій Арестович
4 октября, 2023 среда
Операция "прикрытие": нардеп Дунда намекнул на кого работает Арестович
Оборонні лінії росіян на півдні України у вересні 2023
5 октября, 2023 четверг
Как выглядит российская оборона на юге. Инфографика Texty
5 октября, 2023 четверг
Лига чемпионов: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Антверпеном"
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.69
    Продажа 40.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
6 октября
21:39
Поддерживали военную и оборонно-промышленную базу РФ: США ввели санкции против 42 китайских компаний
21:36
На инвестиции, восстановление и реформы: Нидерланды выделят Украине 102 млн евро
21:35
Эксклюзив
Лишение Коломойского гражданства Украины значительно усложнит его передачу США, - политолог Цыбулько
21:08
В Косово прибыли 200 британских солдат для усиления миротворческой миссии НАТО
20:55
Гутцайт призвал МОК принять санкции в отношении олимпийского комитета РФ за признание им "организаций" с ТОТ Украины
20:51
Эксклюзив
совбез ООН
Нардеп Гончаренко объяснил, почему Россию не выгонят из ООН и Совбеза
20:24
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Черноморский флот РФ покидает Крым. Оккупанты накапливают силы для наступления на Лимано-Купянском направлении. Военные итоги недели с Сергеем Згурцом
20:18
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на фронте и защиту энергосистемы
20:00
Обзор
Когда жизнь становится фильмом: что посмотреть на выходных
19:46
Россияне ударили по Никополю дронами и артиллерией: ранена женщина
19:43
Полесье обыграло Динамо в матче Премьер-лиги со счетом 3:2
19:07
Обновлено
РФ ударила по гражданским объектам Харькова: погибли женщина и ребенок
19:00
Обзор
Победные новости 590-го дня войны: 303 млрд грн на оборону Украины и успехи ВСУ в контрнаступлении
18:46
Обновлено
РФ обстреляла кафе в Харьковской области: количество жертв возросло до 52
18:34
Корректировал удар по рынку "Барабашово" в Харькове: местного информатора РФ приговорили к 12 годам заключения
18:34
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:22
На Бахмутском направлении ВСУ преуспевают, на Лимано-Купянском оккупанты активизировали боевые действия, - Евлаш
18:04
Минэкономики
Позитивные тенденции демонстрируют почти все секторы: Минэкономики прогнозирует рост ВВП до 5%
18:03
OPINION
Украина на волоске. Дадут ли США денег на войну?
18:03
Интервью
Как Макс Кидрук и Татьяна Кидрук открыли издательство во время войны. Большой разговор "Еспресо"
18:00
Австрия вызвала посла России из-за обстрела Грозы
17:52
Обновлено
Россияне дважды обстреляли поселок Шевченково в Харьковской области: двое раненых
17:52
Эксклюзив
Каким будет курс гривни в начале декабря: прогноз управляющего партнера Бюро инвестпрограмм
17:34
Обновлено
В Киеве нардепы-"слуги" Куницкий и Дмитрук избили мужчину, их действия будут расследовать как криминал
17:29
На преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС правительство дополнительно выделило 335 млн грн
17:27
В Украине возник дефицит рабочей силы из-за эмиграции и мобилизации
17:24
"Армия дронов": военные получили почти 2 тыс. беспилотников с ИИ
17:09
Снимал для РФ постановочное интервью о мобилизации в Одессе: коллаборант приговорен к 7 годам заключения
16:54
Rheinmetall получил от бундесвера большой заказ на боеприпасы для Украины: подробности
16:54
Суд оставил в силе меру пресечения Коломойскому
16:50
Чешский премьер Фиала раскритиковал решение Словакии прекратить военную помощь Украине
16:42
Эксклюзив
"Запугать общество и побуждать к миру": депутат райсовета Ткачук о мотивации РФ бить по Харьковщине
16:40
Правительство заложило в бюджет 40 млрд грн на восстановление экономики и помощь бизнесу, - Шмыгаль
16:30
Партизаны в Крыму зафиксировали перемещение расконсервированных советских гаубиц
16:27
Павел Климкин
Мы с Польшей друг в друге нуждаемся: Россия хочет уничтожить нас обоих, - Климкин
16:08
Подозреваемого во взяточничестве мэра Сум Лысенко выпустили под залог
15:47
Китай не подтвердил готовность осудить в ООН удар РФ по селу Гроза
15:28
Эксклюзив
Более 120 тыс. оккупантов, активизация артиллерии и продвижение ВСУ: Снегирев прокомментировал ситуацию на Купянско-Лиманском направлении
14:58
Россияне повторно ударили по Херсону: пострадал один человек
14:47
ВР проголосовала за увеличение расходов на нужды обороны до 303 млрд грн
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV