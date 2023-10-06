Китайская фирма продала ЧВК Вагнера спутники для разведки
Китайская фирма Beijing Yunze Technology Co Ltd продала два спутника наблюдения с высоким разрешением группе наемников Вагнера за более чем 30 миллионов долларов США
Об этом сообщает France24 .
Российская группа наемников Вагнера в 2022 году подписала контракт с китайской фирмой на приобретение двух спутников и использование их изображений для разведывательной деятельности. Отмечается, что эта организация стремилась подтолкнуть Россию к вторжению в Украину.
В частности, спутниковые снимки также использовались для поддержки операций "Вагнера" в Африке и даже ее неудачного мятежа в июне, приведшего к фактическому распаду группы, после чего Пригожин и другие ключевые фигуры погибли в авиакатастрофе в августе.
Согласно контракту компания Beijing Yunze Technology Co Ltd продала два спутника наблюдения с высоким разрешением, принадлежащие китайскому космическому гиганту Chang Guang Satellite Technology (CGST), компании "Ника-Фрут", которая в то время являлась частью коммерческой империи Пригожина.
Стоимость спутников составила более 30 миллионов долларов.
По данным источника, Вагнер даже заказал снимки российской территории в конце мая 2023 года, захваченной силами Вагнера в конце июня во время непродолжительного мятежа.
Мятеж был подавлен в течение 24 часов и ознаменовал окончательный разрыв между президентом России Владимиром Путиным и Пригожиным. Однако в контракте нет ни одного упоминания о заказе изображений российской территории.
Грегори Фалко, исследователь аэрокосмической отрасли из Корнельского университета в США, сказал, что использование Вагнером китайских технологий свидетельствует об ограниченности России в этом секторе, несмотря на ее историческую репутацию крупного космического государства, уходящего корнями в СССР.
На просьбу прокомментировать контракт, представитель Министерства иностранных дел Китая ответил: "Я не знаю о ситуации, которую вы описываете", - добавив, что "Китай всегда взвешенно и ответственно относится к соответствующим вопросам экспорта и действует в строгом соответствии с китайской политикой, законами и своими международными обязательствами".
Как сообщает источник, удалось установить личность человека, подписавшего контракт с российской стороны, - это Иван Мечетин - 40-летний мужчина, являющийся генеральным директором компании "Ника-Фрут", дочерней компании группы "Конкорд", которую тогда возглавлял Пригожин.
-
23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.
-
Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.
-
Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.
-
По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.47 Покупка 37.47Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.69Продажа 40.67
- Актуальное
- Важное