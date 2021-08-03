Китайская частная космическая компания успешно протестировала взлет и посадку ракеты-носителя

Об этом рассказывает Spasenews.



Сообщается, что семиметровая ракета взлетела на высоту 10 метров, после чего повисла в воздухе и удачно приземлилась.



Ракета Nebula-M от Deep Blue Aerospace имеет высоту 7,3 метра. Она оборудована двигателем с регулируемой тягой Leiting-5 (Гром-5), который работает на керосине и жидком кислороде. Компания использует ее для тестирования технологий, которые будут использованы на главном продукте Deep Blue Aerospace - грузовой ракете Nebula-1. С ее помощью китайская компания планирует доставлять 500 кг полезного груза на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту.

В компании запуск назвали "прыжком коня", сравнивая событие с полетами Grasshopper при разработке Falcon 9. Скачку предшествовали несколько огневых испытаний двигателя: одно, которое длилось 10 секунд, и два по 60 секунд.



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При запуске многое произошло впервые для частной космической индустрии КНР, заявляют в компании. В частности, это был первый полет китайского ракетного двигателя, произведенного с помощью 3D-печати.

Deep Blue Aerospace планирует построить и испытать еще один прототип Nebula-M. Также компания намерена провести новые тестовые запуски на высоту 100 метров и выше.

