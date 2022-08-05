Китай заявил о сокращении сотрудничества с США из-за визита Пэлоси в Тайвань

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что КНР отменит диалог с военными лидерами США и прекратит дискуссии по климату — одной из сфер, где страны нашли общий язык за последние годы.

"Китай решил чрезмерно отреагировать и использовать визит спикера Пелоси как повод для усиления провокационной военной активности в Тайваньском проливе и вокруг него. Этому экстремальному, непропорциональному и эскалационному военному ответу нет оправдания", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, на саммите в Камбодже.

3 августа завершился визит Пелоси в Тайвань. Спикер палаты представителей Конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.

Главы МИД стран G7 поддержали визит Пелоси. Заявление было подписано Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией, Великобританией, Соединенными Штатами и Верховным представителем Европейского союза.

4 августа спикер Палаты представителей США в рамках своего турне по Азии посетила так называемую демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей – ничейную землю протяженностью более 200 километров примерно в 50 километрах к северу от Сеула.

5 августа Пекин заявил, что наложит санкции на спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это связано с тем, что она посетила Тайвань.

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