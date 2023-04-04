Китай заявил о готовности взаимодействовать с ЕС ради политического урегулирования "кризиса в Украине"
Китай остается твердым сторонником мирного решения "кризиса в Украине" и готов взаимодействовать с ЕС для его политического урегулирования
Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает издание Укринформ .
"Китай не является стороной украинского кризиса, но остается твердым сторонником и активным поборником его мирного решения. Мы готовы общаться и обмениваться мнениями со стороной ЕС относительно политического урегулирования этого кризиса", - сказала Мао, комментируя слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о том, что Китай должен играть конструктивную роль в установлении мира в Украине и повлиять на РФ.
Читайте также: В КНР заявили, что встреча президентки Тайваня со спикером Палаты представителей США "нарушает суверенитет Китая"
"Мы также надеемся, что ЕС продемонстрирует стратегическую автономию и политическую мудрость и сделает жесткие шаги к достижению долгосрочного мира и безопасности в Европе", - добавила спикер.
- 29 марта Владимир Зеленский пригласил Си Цзиньпина посетить Украину .
- 29 марта в министерстве иностранных дел КНР заявили, что положительно оценивают приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, которое он направил лидеру Китая Си Цзиньпину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.82
-
EUR
Покупка 39.94Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное