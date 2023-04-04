Китай заявил о готовности взаимодействовать с ЕС ради политического урегулирования "кризиса в Украине"

Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает издание Укринформ .

"Китай не является стороной украинского кризиса, но остается твердым сторонником и активным поборником его мирного решения. Мы готовы общаться и обмениваться мнениями со стороной ЕС относительно политического урегулирования этого кризиса", - сказала Мао, комментируя слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о том, что Китай должен играть конструктивную роль в установлении мира в Украине и повлиять на РФ.

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"Мы также надеемся, что ЕС продемонстрирует стратегическую автономию и политическую мудрость и сделает жесткие шаги к достижению долгосрочного мира и безопасности в Европе", - добавила спикер.