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Китай заявил о готовности присоединиться к переговорам по продлению "зернового соглашения"

17 июля, 2023 понедельник
12:59
Экономика

Китай поддержал "полностью реализованную" черноморскую зерновую инициативу и выразил готовность принять участие в переговорах по продлению соглашения

Об этом сказала спикер МИД Китая Мао Нин, передает Anadolu .

"Китай надеется, что черноморская зерновая инициатива и дальше будет сбалансированной и полностью реализованной", - сказала дипломат.

По ее словам, Пекин также выдвинул свои инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности.

"Китайская сторона готова усилить коммуникацию и сотрудничество со всеми сторонами по содействию большему международному консенсусу и обеспечению глобальной продовольственной безопасности", — сказала Мао Нин.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Ооккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле.

В эти выходные последнее судно покинуло порт Одессы в рамках действующего "зернового соглашения".

17 июля спикер президента России Дмитрий Песков 17 июля заявил о фактическом прекращении действия "зернового соглашения".

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