Китай заявил о готовности присоединиться к переговорам по продлению "зернового соглашения"
Китай поддержал "полностью реализованную" черноморскую зерновую инициативу и выразил готовность принять участие в переговорах по продлению соглашения
Об этом сказала спикер МИД Китая Мао Нин, передает Anadolu .
"Китай надеется, что черноморская зерновая инициатива и дальше будет сбалансированной и полностью реализованной", - сказала дипломат.
По ее словам, Пекин также выдвинул свои инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности.
"Китайская сторона готова усилить коммуникацию и сотрудничество со всеми сторонами по содействию большему международному консенсусу и обеспечению глобальной продовольственной безопасности", — сказала Мао Нин.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Ооккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для ее продолжения оккупанты требовали:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
- возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле.
В эти выходные последнее судно покинуло порт Одессы в рамках действующего "зернового соглашения".
17 июля спикер президента России Дмитрий Песков 17 июля заявил о фактическом прекращении действия "зернового соглашения".
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