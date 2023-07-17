Об этом сказала спикер МИД Китая Мао Нин, передает Anadolu .

"Китай надеется, что черноморская зерновая инициатива и дальше будет сбалансированной и полностью реализованной", - сказала дипломат.

По ее словам, Пекин также выдвинул свои инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности.

"Китайская сторона готова усилить коммуникацию и сотрудничество со всеми сторонами по содействию большему международному консенсусу и обеспечению глобальной продовольственной безопасности", — сказала Мао Нин.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Ооккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле.

В эти выходные последнее судно покинуло порт Одессы в рамках действующего "зернового соглашения".

17 июля спикер президента России Дмитрий Песков 17 июля заявил о фактическом прекращении действия "зернового соглашения".