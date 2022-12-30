Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Китай заявил о готовности быть глобальным партнером с Россией

Китай заявил о готовности быть глобальным партнером с Россией

30 декабря, 2022 пятница
13:59
Мир

Глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели видеопереговоры. Китайский лидер заявил, что страна готова быть глобальным партнером России на фоне "сложной ситуации в мире"

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова китайского лидера.

Известно, что 30 декабря Путин заявил, что ожидает от главы Китая Си Цзиньпиня государственного визита в Россию весной 2023 года. Это, по его мнению, было публичной демонстрацией солидарности со стороны Пекина на фоне военной кампании России.

"Мы ждем вас, уважаемый господин Голова, дорогой друг, мы ждем вас следующей весной с государственным визитом в Москве", - сказал он.

Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения приобретают значение как "стабилизирующий фактор", и что он стремится углубить военное сотрудничество между двумя странами.

Си Цзиньпин ответил, что Китай готов к стратегическому сотрудничеству с Россией на фоне "сложной ситуации в мире".

Отмечается, что отношения стран, которые обе называют партнерством "без ограничений", приобрели особое значение после полномасштабного вторжения России.

Агентство отмечает, что несмотря на санкции Запада против России, Китай воздерживается от осуждения военной кампании Москвы, заявляя о необходимости мира. Кроме того, российский экспорт энергоресурсов в Китай значительно возрос после начала конфликта, и теперь Россия является единственным крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Китай
Владимир Путин
Читайте также:
30 декабря, 2022 пятница
Назревает новый дипломатический скандал: Кулебу попросят на выход
Шойґу і Герасімов
29 декабря, 2022 четверг
Герасимов и Шойгу могут покинуть Пригожина возле Бахмута, чтобы тот показал, какой он полководец, - военный эксперт Мусиенко
Пожежа в Брянській області
29 декабря, 2022 четверг
В РФ заявили, что в Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.76
  • EUR
    Покупка 41.53
    Продажа 42.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
30 декабря
15:09
Коллаборантам на временно оккупированных территориях Россия не выплачивает зарплаты уже месяц, - мэр Мелитополя Федоров
15:09
СБУ сообщила о подозрении мужчине из ближайшего окружения Стрелкова-Гиркина, который "передавал" оккупантам шахты в Донецкой области
14:55
В Минздраве заявили, что с коронавирусом за последнюю неделю госпитализировали около 3 тыс. украинцев
14:40
У Путина заявили, что он не будет общаться с журналистами вживую из-за страха подхватить инфекцию
14:35
Зеленский собрал Ставку главнокомандующего: анализировали дальнейшие возможные действия врага
14:31
Венгрия играет в свою собственную игру, она взяла Украину в заложники своей борьбы за деньги ЕС, - Кулеба
14:30
Йенс Столтенберг
"Ничто не будет, как раньше": Столтенберг заявил, что возвращение к привычным отношениям с РФ после войны невозможно
14:13
Бывший кикбоксер Эндрю Тейт был задержан по подозрению в деле о торговле людьми
14:03
OPINION
Московская культурная экспансия – как было, есть и будет
13:57
В Харьковской области на взрывном устройстве подорвался автомобиль с супругами
13:54
Россия нанесла удар по Екатериновке Харьковской области: два человека погибли, есть ранены
13:45
Около 60% опрошенных в Дии украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря
13:41
Эксклюзив
Россияне готовят новый этап боевых действий с проведением стратегических операций, - военный эксперт Самусь
13:23
Обновлено
Оккупанты обстреляли пограничный город на Черниговщине: погибла женщина
13:22
Коммунальщики Днепра нашли в мусорном баке мины, гранаты и тротиловые шашки
13:20
В Украине за время полномасштабного вторжения пиротехники обезвредили более 311 тыс. взрывоопасных предметов
13:14
В российском плену находятся 3,4 тыс. украинцев, еще 15 тыс. считаются пропавшими без вести
13:12
Эксклюзив
Декатеринизация Одессы: почему это стоило сделать уже давно?
13:11
Свет
В ДТЭК обещают, что Киев сегодня вернется к стабилизационным отключениям света
13:02
Алексей Данилов
ВСУ могут зайти на территорию России, если это потребуется для защиты Украины, – Данилов
12:59
В Волгоградской области России упала российская ракета, – росСМИ
12:55
Майя Санду
Нечего обсуждать со страной-агрессором, - Санду о возможных переговорах с РФ
12:53
ВСУ взяли в плен 52 россиян за последние дни, - Гайдай
12:51
В Харькове будут судить командира РФ, который приказывал стрелять по гражданским
12:46
В Киеве прощаются с бывшим политзаключенным Кремля Геннадием Афанасьевым
12:35
Киев пока не может вернуться к графикам плановых отключений электроэнергии: в КГВА объяснили, почему
12:09
За сутки россияне совершили 81 обстрел Херсонщины, оккупанты били из артиллерии, РСЗО и минометов
12:08
На Киевщине будут раздаваться звуки взрывов - саперы будут тренироваться
12:03
OPINION
Жопа - это новый символ Московии
12:02
У Зеленского обеспечения украинцев светом на Новый год назвали одной из главных задач власти
12:01
Бывшему лидеру Мьянмы дополнительно дали семь лет заключения за коррупцию
11:50
Порошенко
Имитация безумия в стиле Медведева не спасет Путина от трибунала – Порошенко
11:45
Энергосистема Украины в плановом режиме возобновляет нормальную работу, сложная ситуация на юге и на востоке, - Укрэнерго
11:33
Обстрелы Донбасса: оккупанты попали в храм, интернат и общежитие
11:29
Виктор Медведчук
Семья Виктора Медведчука, по меньшей мере, с 2021 года живет в Москве, - "Медуза"
11:23
Россия возвращает из Беларуси самолет, наводящий ракеты на цели, - Гаюн
10:51
В МИДе уверяют, что Зеленский и Байден не обсуждали модели завершения войны
10:45
Судно с 25 тыс. тонн украинской пшеницы прибыло в Эфиопию и Сомали
10:38
Эксклюзив
Россия выпустила 70 ракет по Украине во время массированной атаки за прошедшие сутки, 58 из них - уничтожены, - Игнат
10:29
Эксклюзив
Каким будет наш День Победы? Самое главное о 2022 году
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV