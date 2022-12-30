Китай заявил о готовности быть глобальным партнером с Россией

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова китайского лидера.

Известно, что 30 декабря Путин заявил, что ожидает от главы Китая Си Цзиньпиня государственного визита в Россию весной 2023 года. Это, по его мнению, было публичной демонстрацией солидарности со стороны Пекина на фоне военной кампании России.

"Мы ждем вас, уважаемый господин Голова, дорогой друг, мы ждем вас следующей весной с государственным визитом в Москве", - сказал он.

Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения приобретают значение как "стабилизирующий фактор", и что он стремится углубить военное сотрудничество между двумя странами.

Си Цзиньпин ответил, что Китай готов к стратегическому сотрудничеству с Россией на фоне "сложной ситуации в мире".

Отмечается, что отношения стран, которые обе называют партнерством "без ограничений", приобрели особое значение после полномасштабного вторжения России.

Агентство отмечает, что несмотря на санкции Запада против России, Китай воздерживается от осуждения военной кампании Москвы, заявляя о необходимости мира. Кроме того, российский экспорт энергоресурсов в Китай значительно возрос после начала конфликта, и теперь Россия является единственным крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

25 декабря глава МИД Китая Ван И заявил, что страна "будет углублять стратегическое взаимодоверие и взаимовыгодное сотрудничество" с Россией. Вместе с тем, глава МИД сказал. что в ситуации по войне в Украине Китай придерживался "фундаментальных принципов объективности и беспристрастности".

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