Об этом сообщает Reuters.

"С прошлого года воздушные шары США совершили более 10 незаконных полетов в воздушное пространство Китая без одобрения соответствующих ведомств КНР", - сказал Ван Вэньбин на регулярном брифинге в Пекине в ответ на вопросы.

Отмечается, что представитель не назвал шары военными или шпионскими и не предоставил никаких подробностей. На вопрос, как Китай отреагировал на такие вторжения в свое воздушное пространство, Ван отметил, что его ответ был "ответственным и профессиональным".

Министерство обороны США не отреагировало на комментарий.