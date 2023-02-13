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Китай заявил, что воздушные шары США 10 раз незаконно пересекали воздушное пространствостраны

13 февраля, 2023 понедельник
14:09
Мир

Спикер МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что с начала 2022 года воздушные шары США более 10 раз без одобрения пересекали воздушное пространство страны

Об этом сообщает Reuters.

"С прошлого года воздушные шары США совершили более 10 незаконных полетов в воздушное пространство Китая без одобрения соответствующих ведомств КНР", - сказал Ван Вэньбин на регулярном брифинге в Пекине в ответ на вопросы.

Отмечается, что представитель не назвал шары военными или шпионскими и не предоставил никаких подробностей. На вопрос, как Китай отреагировал на такие вторжения в свое воздушное пространство, Ван отметил, что его ответ был "ответственным и профессиональным".

Министерство обороны США не отреагировало на комментарий.

  • 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения. В министерстве иностранных дел КНР назвали появление шара наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
  • Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест". Впоследствии США наложили на Китай санкции из-за "шпионского шара".
  • 12 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал сбить неизвестный объект над воздушным пространством Канады.
  • 12 февраля и полиция Китая обнаружила на востоке страны "неопознанный летающий объект" и сообщила, что планирует сбить его.
Китай
США
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