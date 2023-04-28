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Китай заявил, что воспримет визит японских чиновников на Тайвань как пересечение "красной линии"

28 апреля, 2023 пятница
20:17
Мир

Посол Китая Ву Цзяньгао предупредил лидеров Японии, что их визит в Тайвань приравняют к пересечению "красной линии"

Об этом пишет Bloomberg.

"Иностранные силы вступают в сговор с выступающими за независимость Тайваня силами и осуществляют постоянные провокации", - заявил посол журналистам в Токио в пятницу, отметив, что их конечной целью является "отделение Тайваня от Китая". Он добавил, что разжигание "раскола в Китае приведет японский народ в огонь".

Японские официальные лица заявили, что любая непредсказуемая ситуация на Тайване будет равнозначна непредсказуемой ситуации в Японии.

Отвечая на вопрос о задержании сотрудника компании Astellas в Китае в прошлом месяце, Ву сказал, что в данном случае речь не идет о заключении под стражу невиновного человека. Он сказал, что становится все более очевидным, что дело "относится к национальной безопасности Китая", и что мужчину "заставляли вести шпионскую деятельность".

  • В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением.
  • Уже на следующий день после визита Эмманюэля Макрона Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая ракетную атаку и окружение острова. Учение стало ответом на 10-дневное дипломатическое турне президента Тайваня Цай Ин Вэнь в страны Центральной Америки и встречи с чиновниками США в Калифорнии. В частности, она встречалась с Кевином Макарти, спикером Палаты представителей Конгресса США от республиканцев.
  • На следующий день после имитации Китаем "высокоточных ударов" по Тайваню министр иностранных дел Джозеф Ву заявил, что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров .
  • Позже сообщалось, что ежегодные тайваньские военные учения "Хань Куан" в этом году будут сосредоточены на борьбе с блокадой острова на фоне заявлений Китая.
Китай
Япония
Тайвань
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