Об этом пишет Bloomberg.

"Иностранные силы вступают в сговор с выступающими за независимость Тайваня силами и осуществляют постоянные провокации", - заявил посол журналистам в Токио в пятницу, отметив, что их конечной целью является "отделение Тайваня от Китая". Он добавил, что разжигание "раскола в Китае приведет японский народ в огонь".

Японские официальные лица заявили, что любая непредсказуемая ситуация на Тайване будет равнозначна непредсказуемой ситуации в Японии.

Отвечая на вопрос о задержании сотрудника компании Astellas в Китае в прошлом месяце, Ву сказал, что в данном случае речь не идет о заключении под стражу невиновного человека. Он сказал, что становится все более очевидным, что дело "относится к национальной безопасности Китая", и что мужчину "заставляли вести шпионскую деятельность".