Китай заявил, что воспримет визит японских чиновников на Тайвань как пересечение "красной линии"
Посол Китая Ву Цзяньгао предупредил лидеров Японии, что их визит в Тайвань приравняют к пересечению "красной линии"
Об этом пишет Bloomberg.
"Иностранные силы вступают в сговор с выступающими за независимость Тайваня силами и осуществляют постоянные провокации", - заявил посол журналистам в Токио в пятницу, отметив, что их конечной целью является "отделение Тайваня от Китая". Он добавил, что разжигание "раскола в Китае приведет японский народ в огонь".
Японские официальные лица заявили, что любая непредсказуемая ситуация на Тайване будет равнозначна непредсказуемой ситуации в Японии.
Отвечая на вопрос о задержании сотрудника компании Astellas в Китае в прошлом месяце, Ву сказал, что в данном случае речь не идет о заключении под стражу невиновного человека. Он сказал, что становится все более очевидным, что дело "относится к национальной безопасности Китая", и что мужчину "заставляли вести шпионскую деятельность".
- В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением.
- Уже на следующий день после визита Эмманюэля Макрона Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая ракетную атаку и окружение острова. Учение стало ответом на 10-дневное дипломатическое турне президента Тайваня Цай Ин Вэнь в страны Центральной Америки и встречи с чиновниками США в Калифорнии. В частности, она встречалась с Кевином Макарти, спикером Палаты представителей Конгресса США от республиканцев.
- На следующий день после имитации Китаем "высокоточных ударов" по Тайваню министр иностранных дел Джозеф Ву заявил, что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров .
- Позже сообщалось, что ежегодные тайваньские военные учения "Хань Куан" в этом году будут сосредоточены на борьбе с блокадой острова на фоне заявлений Китая.
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