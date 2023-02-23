Об этом написал спикер МИДа Олег Николенко.

Он заявил, что украинская система контроля оружия надежна и пользуется доверием со стороны партнеров.

"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины. Наше государство имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия", - подчеркнул спикер.

Он также подчеркнул, что Россия инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы подорвать международную военную помощь Украины.

"Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не становиться инструментом в руках российской пропаганды", - добавил чиновник.