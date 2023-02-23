Китай заявил, что предоставленное США Украине оружие контрабандой попадает в Европу, украинский МИД отреагировал
В украинском МИДе прокомментировали заявление Китая, якобы оружие, которое предоставляют Украине, контрабандой вывозят в Европу и заявили, что его незаконный вывоз невозможен
Об этом написал спикер МИДа Олег Николенко.
Он заявил, что украинская система контроля оружия надежна и пользуется доверием со стороны партнеров.
"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины. Наше государство имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия", - подчеркнул спикер.
Он также подчеркнул, что Россия инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы подорвать международную военную помощь Украины.
"Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не становиться инструментом в руках российской пропаганды", - добавил чиновник.
- Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не рассматривает возможность поставки России летального оружия и обвинил США и НАТО в распространении лжи относительно роли Пекина в войне РФ против Украины.
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