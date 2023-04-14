Китай заявил, что не экспортирует оружие сторонам войны в Украине
В пятницу, 14 апреля, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не продает оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и регулирует экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения
Об этом, как сообщило издание AP.
Стало известно, что Цинь Ган отреагировал на беспокойство США и других стран, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России, которую Пекин политически и риторически поддерживает в конфликте, хотя официально заявляет, что сохраняет нейтралитет.
"Об экспорте военной продукции Китай придерживается расчетливого и ответственного подхода", - сказал Цинь, выступая с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
"Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - добавил он.
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В своем выступлении Бербок отметила, что как постоянный член Совбеза ООН Китай несет особую ответственность за содействие прекращению конфликта.
"Территория неделима, и безопасность столь же неделима. Без признания интересов безопасности той или иной стороны кризиса и конфликты неизбежны, - сказал Цинь.
"Китай готов продолжать работать ради мира и надеется, что все стороны, вовлеченные в кризис, будут оставаться объективными и спокойными, а также прилагать конструктивные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров", - добавил он.
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