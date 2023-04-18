Китай заявил, что готов содействовать возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем
Китай призвал Израиль и Палестину проявить мужество и возобновить мирные переговоры, которым он готов помочь
Об этом заявил член государственного совета Китая и министр иностранных дел Цинь Ган, цитирует Xinhua .
Он провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Эли Коэном. Во время нее Ган заявил об обеспокоенности Китая нынешней напряженностью между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул, что главным приоритетом является взятие ситуации под контроль и предотвращение эскалации конфликта между странами.
Ган отметил, что все стороны должны сохранять спокойствие и воздержание, а также прекратить чрезмерные провокационные слова и поступки. По его мнению, выход из этой ситуации - возобновление мирных переговоров и реализация "решения о двух государствах". Так, по словам главы МИД Китая, никогда не поздно делать правильные вещи.
Президент Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Китай считает ключом к разрешению израильско-палестинского конфликта поддержка видения общей безопасности. По его словам, Китай "не имеет эгоистических интересов по этому конфликту". Он надеется, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать и защищать региональный мир и стабильность.
Коэн поблагодарил Китай за готовность содействовать разрешению конфликта между странами, однако отметил, что это вряд ли произойдет в короткие сроки.
- Ранее лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Макроном призвал как можно быстрее начать мирные переговоры по Украине.
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