Китай завершил учения вокруг Тайваня
Китай завершил четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси
Об этом сообщает The Guardian.
В Народно-освободительной армии Китая заявили, что их учения были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов Китая.
Отмечается, что китайские военные теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии и что "историческая задача" по "воссоединению" Китая может быть реализована.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". На что Китай объявил о военных учениях вокруг Тайваня.
- А уже 3 августа завершился визит Пелоси в Тайвань. Спикер палаты представителей конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.
- 4 августа Китай начал военные учения с боевой стрельбой в шести зонах вокруг Тайваня.
- 5 августа министерство иностранных дел Китая вызвало европейских дипломатов, чтобы выразить им протест в связи с заявлением G7 и ЕС с критикой военных учений Китая вокруг Тайваня. А затем КНР сообщила о сокращении сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
- Пекин также заявил, что наложит санкции на спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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