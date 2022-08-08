Китай завершил учения вокруг Тайваня

Об этом сообщает The Guardian.

В Народно-освободительной армии Китая заявили, что их учения были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов Китая.

Отмечается, что китайские военные теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии и что "историческая задача" по "воссоединению" Китая может быть реализована.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". На что Китай объявил о военных учениях вокруг Тайваня.

А уже 3 августа завершился визит Пелоси в Тайвань. Спикер палаты представителей конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.

4 августа Китай начал военные учения с боевой стрельбой в шести зонах вокруг Тайваня.

5 августа министерство иностранных дел Китая вызвало европейских дипломатов, чтобы выразить им протест в связи с заявлением G7 и ЕС с критикой военных учений Китая вокруг Тайваня. А затем КНР сообщила о сокращении сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.

Пекин также заявил, что наложит санкции на спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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