Китай запустит в космос корабль с 3 космонавтами
В четверг, 26 октября, Китай запустит пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-17". На борту будут находиться три космонавта, они проведут на орбите более 6 месяцев
Об этом пишет Синьхуа.
Запуск космического корабля планируется в 11:14 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань.
На борту будут находиться три космонавта, а именно Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлиня для выполнения космической миссии "Шэньчжоу-17". Командиром экипажа станет Тан Хунбо. Космонавты пробудут на орбите около шести месяцев.
После выхода на орбиту "Шэньчжоу-17" осуществит быстрое автоматическое сближение и стыковку с передним стыковочным узлом основного модуля "Тяньхэ", в результате чего будет сформирована комбинация из трех модулей и трех космических кораблей.
"Шэньчжоу-17" является 30-м полетом с момента утверждения и старта китайской пилотируемой космической программы, а также 12-м пилотируемым полетом в рамках этой программы", - говорится в сообщении.
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