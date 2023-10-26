Китай запустит в космос корабль с 3 космонавтами

Об этом пишет Синьхуа.

Запуск космического корабля планируется в 11:14 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань.

На борту будут находиться три космонавта, а именно Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлиня для выполнения космической миссии "Шэньчжоу-17". Командиром экипажа станет Тан Хунбо. Космонавты пробудут на орбите около шести месяцев.

После выхода на орбиту "Шэньчжоу-17" осуществит быстрое автоматическое сближение и стыковку с передним стыковочным узлом основного модуля "Тяньхэ", в результате чего будет сформирована комбинация из трех модулей и трех космических кораблей.

"Шэньчжоу-17" является 30-м полетом с момента утверждения и старта китайской пилотируемой космической программы, а также 12-м пилотируемым полетом в рамках этой программы", - говорится в сообщении.