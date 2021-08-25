Китай запустит в космос 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий
К концу мая 2023 года Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий
Об этом сообщает Синьхуа .
Как отмечается, до конца мая 2023 года Китай планирует запустить 36 низкоорбитальных спутников дистанционного зондирования Земли, предназначенных для прогнозирования стихийных бедствий и мониторинга чрезвычайных ситуаций (ЧС) в городах.
Проект был запущен 24 августа на космодроме Вэньчан островной провинции Хайнань на юге Китая. Его разработчиком является компания Tianjin Satcom Geohe Technologies.
Заместитель заведующего Центром гидрогеологических и экогеологичних исследований при Управлении геологической разведки КНР, глава правления упомянутой компании Го Цзяньцян заметил, что ожидается, что первый спутник будет запущен в июне 2022 года, а к концу мая 2023 года будут запущены все 36 спутников, которые сформируют спутниковую группу .
Спутники будут предоставлять изображения с высоким разрешением, которые помогут зафиксировать миллиметровые геологические деформации. Это даст возможность прогнозировать обвалы, оползни, просадки и другие геологические катастрофы и тем самым повысить эффективность экстренного реагирования на ЧС в городах.
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