Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию в обход России
Новый маршрут из Китая в Германию пролегает через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Каспийское и Черное моря грузы будут пересекать при помощи комбинированных железнодорожных и морских перевозок
Об этом сообщает Сhina.org.
Из Китая в обход России поезда смогут доехать до немецкого города Мангейма, преодолев общее расстояние 11 300 км.
13 апреля из города Сиань по новому маршруту отправился первый поезд, груженный спортивными товарами.
В сианской компании международной логистики "Жуян" говорят, что эффективность таких перевозок вырастет, а расходы сократятся. Такой маршрут поможет наладить экспорт.
В настоящее время Сиань имеет 16 основных маршрутов грузовых поездов в Европу, которые проходят через 45 стран и регионов вдоль "одного пояса и пути". В первом квартале года Сиань запустил в общей сложности 790 грузовых поездов в Европу.
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