Об этом сообщает Сhina.org.

Из Китая в обход России поезда смогут доехать до немецкого города Мангейма, преодолев общее расстояние 11 300 км.

13 апреля из города Сиань по новому маршруту отправился первый поезд, груженный спортивными товарами.

В сианской компании международной логистики "Жуян" говорят, что эффективность таких перевозок вырастет, а расходы сократятся. Такой маршрут поможет наладить экспорт.

В настоящее время Сиань имеет 16 основных маршрутов грузовых поездов в Европу, которые проходят через 45 стран и регионов вдоль "одного пояса и пути". В первом квартале года Сиань запустил в общей сложности 790 грузовых поездов в Европу.

Представитель госдепа США Нед Прайс заявил , что руководство КНР должно сделать выбор, на чьей стороне оно находится в российской войне против Украины, и если Китай будет помогать РФ, он испытает серьезные последствия как со стороны США, так и других стран цивилизованного мира.

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