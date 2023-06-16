Китай запустил в космос ракету со 41 спутником на борту

Как передает издание Xinhua, ракета стартовала с космодрома Тайюань на севере Китая 15 мая в 13:30 по пекинскому времени.

Среди спутников было 36 коммерческих аппаратов дистанционного зондирования земли семейства Цзилинь-1, разработанных компанией Chang Guang Satellite Technology из одноименной провинции Цзилинь в северо-восточном Китае. Теперь количество этих спутников на орбите вырастет до 108, что станет первой в стране группировкой коммерческих космических аппаратов из более 100 единиц.

Известно, что первая группа аппаратов Цзилинь-1 была запущена в октябре 2015 года. С тех пор компания-производитель продолжала их усовершенствование и за восемь лет добилась уменьшения веса каждого спутника с такой же функцией с 420 кг до 22 кг.

Издание отмечает, что достичь этого удалось в результате использования обновленных датчиков изображения, усовершенствованных методов проектирования и установки передовых интегрированных микросхем.

Добавляется, что производитель уверяет, что изменения не повлияли на разрешение спутниковых снимков, однако позволили на 50% расширить видимый диапазон, а также снизить стоимость современных аппаратов до одной двадцатой стоимости первых спутников.

Как ожидается, запущенные спутники будут использоваться для предоставления коммерческих услуг дистанционного зондирования для таких секторов как земельные ресурсы, разведка полезных ископаемых и строительство разумного города.