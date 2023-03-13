Китай запустил в космос новый спутник для зондирования Земли
13 марта Китай успешно запустил новый спутник дистанционного зондирования Земли с космодрома Цзюцюань
Об этом передает Синьхуа .
В 12:02 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя Long March-2C (Chang Zheng 2D) был произведен запуск космического аппарата. Спутник вышел на запланированную орбиту.
Для ракет-носителей серии Long March этот полет стал 466-м.
- 9 января Китай отправил в космос три новых спутника для проверки технологий на орбите. Уже 13 января страна запустила в космос еще три спутника с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" (Long March 2D).
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