Китай запустил в космос новый спутник для зондирования Земли

Об этом передает Синьхуа .

В 12:02 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя Long March-2C (Chang Zheng 2D) был произведен запуск космического аппарата. Спутник вышел на запланированную орбиту.

Для ракет-носителей серии Long March этот полет стал 466-м.