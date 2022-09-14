Об этом сообщило Синьхуа .

В космос с помощью модифицированной версии ракеты-носителя Чанчжэн-7 в космос был запущен спутник Чжунсин-1Е, успешно вышедший на заданную орбиту. Запуск состоялся 13 сентября в 21:18 по пекинскому времени.

Спутник будет предоставлять высококачественные услуги передачи данных, голосовых сообщений, теле- и радиосигналов.

Отмечают, что этот запуск стал 437-м для ракеты-носителя Чанчжэн-7.

10 сентября Китай отправил в космос 16 новых спутников.

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