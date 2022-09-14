Китай запустил в космос новый спутник
Власти Китая осуществили успешный запуск нового спутника Чжунсин-1Е из космодрома Вэньчан
Об этом сообщило Синьхуа .
В космос с помощью модифицированной версии ракеты-носителя Чанчжэн-7 в космос был запущен спутник Чжунсин-1Е, успешно вышедший на заданную орбиту. Запуск состоялся 13 сентября в 21:18 по пекинскому времени.
Спутник будет предоставлять высококачественные услуги передачи данных, голосовых сообщений, теле- и радиосигналов.
Отмечают, что этот запуск стал 437-м для ракеты-носителя Чанчжэн-7.
- 10 сентября Китай отправил в космос 16 новых спутников.
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