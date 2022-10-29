Об этом сообщает Синьхуа .

Запуск был осуществлен с космодрома из Цзюцюань на северо-западе КНР в 09:01 по пекинскому времени. Спутник Shiyan-20C отправили в космос с помощью ракеты-носителя Long MarchLong March-2D. После этого он удачно вышел на заданную орбиту.

Отмечают, что космический аппарат будет использоваться в основном для орбитального тестирования новых технологий, в частности мониторинга космической среды.

Для ракет-носителей серии Long March этот запуск стал 455-й миссией.

21 октября китайский сферический радиотелескоп FAST зафиксировал во Вселенной самую большую структуру атомарного газа.

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