Китай запустил в космос новый экспериментальный спутник
Утром 28 октября Китай запустил в космос новый экспериментальный спутник Shiyan-20C
Об этом сообщает Синьхуа .
Запуск был осуществлен с космодрома из Цзюцюань на северо-западе КНР в 09:01 по пекинскому времени. Спутник Shiyan-20C отправили в космос с помощью ракеты-носителя Long MarchLong March-2D. После этого он удачно вышел на заданную орбиту.
Отмечают, что космический аппарат будет использоваться в основном для орбитального тестирования новых технологий, в частности мониторинга космической среды.
Для ракет-носителей серии Long March этот запуск стал 455-й миссией.
- 21 октября китайский сферический радиотелескоп FAST зафиксировал во Вселенной самую большую структуру атомарного газа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное