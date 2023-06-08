Китай запустил в космос новую ракету с 26 спутниками

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Государственное управление пилотируемой космонавтики Китая.

Ракета взлетела в среду, 7 июня, с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Спутники будут использоваться преимущественно для проверки технологий и коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли.

Запуск стал вторым полетом ракет-носителей семейства "Лицзянь-1", которая на сегодняшний день является крупнейшей твердотопливной ракетой Китая. Ее общая высота составляет 31 метр, максимальный диаметр – 2,65 метра, а взлетный вес – 135 тонн.

"Лицзянь-1" совершила первый полет в космос в августе прошлого года, когда вывела на орбиту шесть спутников.

По данным китайского космического агентства, в 2023 году КНР планирует осуществить более 60 космических запусков и реализовать ряд проектов, среди которых четвертая фаза программы Луны и поиска новых планет.