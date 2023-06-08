Китай запустил в космос новую ракету с 26 спутниками
Китай вторично успешно запустил в космос новейшую твердотопливную ракету-носитель "Лицзянь-1 Y2", которая вывела на запланированные околоземные орбиты 26 экспериментальных спутников
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Государственное управление пилотируемой космонавтики Китая.
Ракета взлетела в среду, 7 июня, с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
Спутники будут использоваться преимущественно для проверки технологий и коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли.
Запуск стал вторым полетом ракет-носителей семейства "Лицзянь-1", которая на сегодняшний день является крупнейшей твердотопливной ракетой Китая. Ее общая высота составляет 31 метр, максимальный диаметр – 2,65 метра, а взлетный вес – 135 тонн.
"Лицзянь-1" совершила первый полет в космос в августе прошлого года, когда вывела на орбиту шесть спутников.
По данным китайского космического агентства, в 2023 году КНР планирует осуществить более 60 космических запусков и реализовать ряд проектов, среди которых четвертая фаза программы Луны и поиска новых планет.
- Напомним, 30 мая Китай запустил на орбиту корабль "Шэньчжоу-16" с тремя космонавтами на борту. Он проведет стыковку с базовым модулем станции "Тяньгун". Члены экипажа Цзин Хайпен, Гуй Хайчао и Чжу Янчжу будут работать на станции пять месяцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.55Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное